Путин запретил усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола. Речь идет о 35 странах, где смена пола разрешена без каких-либо ограничений, и еще двух, где подобные операции проводят только по медицинским показаниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В тексте документа сказано, что речь идет в том числе о разрешении применять лекарственные препараты, направленные на смену пола. Запрет также касается граждан стран, в которых возможно изменение документов о половой принадлежности.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что законодательство западных стран несет «огромные риски», из-за чего российские дети «могут попасть в беду». Ввести запрет на усыновление в июле 2023 года предложила патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Точный список государств, гражданам которых запретят усыновлять детей из России, в тексте закона и материалах к нему не приводится. Вячеслав Володин уточнял, что речь идет о Германии, Италии, Норвегии, Эстонии, Австрии и других странах. Официально смена пола разрешена в том числе в Белоруссии, Иране и Китае.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Дума позаботилась о "маленьком человечке"».