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обновлено 15:55

Жительницу Перми, получившую выплаты на несуществующих детей, приговорили к условному наказанию

Орджоникидзевский суд Перми вынес приговор в отношении 41-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как было установлено в суде, женщина представила в территориальный отдел ЗАГС заведомо ложные заявления о рождении у нее вне медицинской организации двух детей, при этом факт рождения был подтвержден ее знакомой. На основании представленных документов обвиняемая получила социальные пособия и иные выплаты на детей на общую сумму более 1,3 млн руб.

Суд, учитывая позицию гособвинения, назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также суд удовлетворил иски прокурора о взыскании с осужденной в пользу ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» и отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю суммы причиненного ущерба.

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