Guess Jeans показала новую рекламную кампанию

Рекламная кампания Guess Jeans знаменует начало нового модного весеннего сезона. В центре съемки — вещи из новой коллекции марки, произведенные по технологии Guess Airwash, которая делает джинсовую ткань более мягкой и по-особенному окрашенной. Главными героями съемки фотографа Рафаэля Паваротти стали представители современной музыкальной и модной индустрии: автор и исполнитель песен Beabadoobee, музыкант и модель Джин Галлахер, сын Лиама Галлахера из группы Oasis. Новая рекламная кампания стала продолжением истории, запущенной в 2024 году — тогда в съемке приняли участие британская актриса и модель Айрис Лоу (дочь актера Джуда Лоу) и футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд.

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