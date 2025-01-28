Застройщик из Белгорода выиграл торги на КРТ в Нижнем Новгороде

Застройщик из Белгорода ООО СЗ «Альфа.Норма» выиграл торги на право комплексного развития территории в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Развитию подлежит двухконтурная площадка в границах улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко и проспекта Бусыгина, а также Львовской и Дворовой.

«Альфа.Норма» подняла цену лота почти в девять раз, со стартовых 14,8 млн до 130,5 млн руб. Также в торгах участвовали нижегородская ГК Агроспецтех» и «Новый город» из Твери.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Альфа.Норма» зарегистрировано в октябре 2024 года в Белгороде с уставным капиталом 10 тыс. руб. Головная компания – иркутское ООО «Альфа групп», управляющая компания – ООО «Бизнесучет» из Иркутска. Основной вид деятельности –услуги заказчика-застройщика и генерального подрядчика.

Девелоперу предстоит построить 90 тыс. кв.м жилья для 3 тыс. человек. Предполагается, что жилищные условия смогут улучшить жители 25 многоквартирных и двух индивидуальных домов. Также инвестор построит детсад на 100 мест, инженерные сети и спроектирует школу на 825 мест. Общая площадь застройки составит 11,08 га.

Строительство жилкомплекса рассчитано на десять лет. Инвестор вложит в проект 2,9 млрд руб.

Владимир Зубарев