Поддерживающий «Азов» заключенный осужден на семь лет за дискредитацию ВС РФ

Первый Западный окружной военный суд приговорил отбывающего наказание Владимира Коновалова к семи годам лишения свободы в исправительной колонии. Он признан виновным в поддержке террористической организации и дискредитации российской армии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд постановил, что Коновалов публично оправдывал терроризм. Осужденный, находясь в отряде ИК, в октябре и декабре 2022 года поддерживал деятельность полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Его рассуждения услышали не менее пяти осужденных.

Руководствуясь мотивами политической ненависти, Коновалов и еще один заключенный решили распространять среди осужденных, отбывающих наказание, ролики с заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. Для поиска контента они обратились к украинским и пропагандистским каналам. Заключенным удалось показать товарищам по колонии два ролика.

Суд также на три года лишил Владимира Коновалова права вести сайты и каналы в интернете. Осужденного обязали выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывшего бас-гитариста «Короля и Шута» Балунова оштрафовали за дискредитацию армии.

Татьяна Титаева