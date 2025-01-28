Пермский разработчик роботов откроет центр развития промышленной робототехники

Пермская компания «Промобот» откроет новый федеральный центр развития промышленной робототехники. Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, такое решение было принято комиссией из топ-менеджеров университета «Иннополис» в рамках грантового конкурса в сфере робототехники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, всего в отборе участвовали 11 организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Москвы, Башкортостана, Владимирской, Свердловской и Челябинской областей, Пермского края. По итогам грантового конкурса «Промобот» получит не менее 183 млн руб. от Минпромторга РФ на разработку и развитие технологических решений в промышленной робототехнике и обучение сотрудников.

Директор Иннополиса Искандер Бариев отметил, что разработанная «Промоботом» программа рассчитана на два года с перспективой деятельности до 2030 года. В рамках полученного гранта будут разработаны модели роботов для перемещения, сварки, зачистки, наплавки, разгрузки, сборки и контроля качества различных изделий.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, является резидентом технопарка Morion Digital и «Сколково». Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.