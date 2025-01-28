В Миассе продают кирпичный завод за 229 млн рублей

Производственно-имущественный комплекс обанкротившегося Миасского кирпичного завода продают за 228,8 млн руб. Возможна покупка как помещений, так и готового предприятия, указано в объявлении на платформе «Авито».

В комплекс зданий завода входит глинозапасник с мостовыми кранами, сушильное и обжиговое отделения, слесарная, столярная и электрическая мастерские, токарный цех, открытый склад, двухэтажный административно-бытовой корпус, проходная и пять гаражных боксов по 50 кв. м. Объекты находятся в собственности, земельный участок в аренде до 2032 года. Имеется скважина, канализация, тепловой пункт, трансформаторы, собственный газопровод, газорегуляторные установки.

Выделенный объем газа составляет 5 млн куб. м в год. Территория огорожена, установлено видеонаблюдение, есть свободные площади под новую застройку. Продается комплекс без посредников. В случае его приобретения как производства предоставляется полный комплект необходимого оборудования. Отработана технология по производству клинкерного кирпича из собственного сырья. Карьер можно купить отдельно.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Миасский кирпичный завод» зарегистрировано в 1992 году. Учредителями до банкротства являлись Михаил Семенов, Вячеслав Ахметшин, Олег Пелец и Игорь Лукин, а генеральным директором — Александр Кузьмин. Несостоятельным предприятие признали в 2017 году, конкурсным управляющим указана Сания Галимова. Последний полный отчет о финансовых результатах компания предоставляла за 2015 год. Тогда выручка организации составляла 31,6 млн руб., убыток — 5,3 млн руб.

Виталина Ярховска