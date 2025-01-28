Александр Скрябин стал исполняющим обязанности главы администрации Ростова

Исполняющим обязанности главы администрации города стал Александр Скрябин. Решение было принято на внеочередном заседании ростовской Думы, передает корреспондент «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ранее господин Скрябин занимал пост первого замгубернатора Ростовской области. 27 января врио губернатора региона Юрий Слюсарь подписал указ о его освобождении от должности в связи с переходом на новое место работы. Сегодня стало известно о назначении господина Скрябина первым замглавы администрации Ростова.

28 января на внеочередном заседании городской Думы депутаты приняли отставку главы администрации Алексея Логвиненко. Он покинул занимаемую должность по собственному желанию. За уход градоначальника депутаты проголосовали единогласно. Как пояснил Алексей Логвиненко, решение уйти в отставку связано с состоянием здоровья и переходом на новое место работы в будущем. Его полномочия прекращены с сегодняшнего дня.

Ева Китаева