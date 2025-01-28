Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко ушел в отставку

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону приняли отставку главы администрации Алексея Логвиненко сегодня, 28 января, на внеочередном заседании. Он покинул занимаемую должность по собственному желанию, передает корреспондент «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Вопрос о досрочной отставке господина Логвиненко был поднят в конце заседания. За уход градоначальника депутаты проголосовали единогласно.

Как пояснил Алексей Логвиненко, решение уйти в отставку связано с состоянием здоровья и переходом на новое место работы в будущем. Его полномочия прекращены с сегодняшнего дня.

Уроженец Таганрога Алексей Логвиненко занимал пост главы администрации донской столицы с октября 2019 года. До этого назначения он работал в органах внутренних дел РФ, занимал руководящие должности в различных организациях, в том числе был замгендиректора в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и управлении общества с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы».

Исполняющим обязанности главы администрации города стал Александр Скрябин. Это решение было также принято на внеочередном заседании городской Думы. Ранее господин Скрябин занимал пост первого замгубернатора Ростовской области, однако 27 января врио губернатора региона Юрий Слюсарь подписал указ о его освобождении от должности в связи с переходом на новое место работы. Сегодня стало известно о назначении Александра Скрябина первым замглавы администрации Ростова.

Анастасия Казуков