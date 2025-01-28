Облсуд снизил на полгода срок владельцу подрядчика по ремонту орловских мостов

Орловский областной суд смягчил наказание владельцу белгородского ООО «Ремспецмост» Александра Молчанова с трех лет и десяти месяцев колонии общего режима до трех лет и четырех месяцев. При вынесении решения была учтена явка с повинной, в остальной части приговор Советского райсуда Орла не изменен, сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суды установили, что в 2019–2021 годах члены организованной группы, в которую входил Александр Молчанов, через компании-однодневки и подконтрольные юридические лица похитили 76,5 млн руб., выделенные на реконструкцию Красного моста в Орле и моста в Ливенском районе.

Владелец «Ремспецмоста» некоторое время находился по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в розыске, но к моменту завершения расследования был уже под домашним арестом и признал вину. Директор подрядчика Евгений Подрезов в 2022 году получил за хищения четыре года и шесть месяцев колонии, прошлой осенью он освободился условно-досрочно.

Показания Александра Молчанова легли в основу уголовного дела против бывшего советника орловского губернатора, которого следствие считает членом этой же организованной преступной группы. Сергей Лежнев уже более полугода находится в СИЗО, а вменяемая ему сумма хищений выросла с 76 млн до 184 млн руб.: в деле появились новые эпизоды, связанные с хищением более 100 млн при поставках медицинского оборудования в областную клиническую больницу, махинациях с отчетными документами о командировках с гуманитарными грузами в зону спецоперации.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Советнику эпизодов не жалеют».

Александр Прытков