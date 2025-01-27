Петербург опустился на 17 пунктов в рейтинге перспективности трудоустройства

Среди регионов России Санкт-Петербург занял 29 место в рейтинге перспективности трудоустройства на начало 2025 года. Северная столица опустилась на 17 пунктов, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Первое место у Амурской области, она набрала 77,4 балла. Субъект поднялся на восемь строчек по сравнению с прошлым годом. Далее идут Республика Татарстан и Республика Башкирия с показателями 77,3 балла и 76,53 балла соответственно.

Ленинградская область заняла седьмое место (74,83 балла). Петербург набрал 72,95 балла. В городе уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места увеличился с 4 до 5,2 резюме на вакансию. Также на 0,1 п. п. выросла доля готовых к переезду. При этом Москва оказалась 66-й, у нее 68,76 балла.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что запросы петербуржцев по зарплате за год выросли на 14%.

Татьяна Титаева