С бывших руководителей курской корпорации развития требуют взыскать более 3 млрд

Генеральная прокуратура РФ предъявила к бывшим руководителям АО «Корпорация развития Курской области» и нескольким бизнесменам и фирмам иск о взыскании более 3,2 млрд руб., выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что облправительство поддержит требования ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Как уже говорил не раз, правительство Курской области будет оказывать всю необходимую помощь надзорным, правоохранительным и следственным органам при выявлении и расследовании должностных и коррупционных преступлений, а также при возмещении ущерба, нанесенного государству»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале. Он пообещал, что для каждого, кто преступил закон, не будет снисхождения и поблажек.

По данным РИА «Новости», ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают экс-гендиректор корпорации Владимир Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, предприниматель Денис Федоров, депутат облдумы Максим Васильев, а также Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин и компании «КТК Сервис», «Техимпэкс», «Торговый дом Курск», «Сиэми», «Электростроймонтаж», «Яртэс инжиниринг» и «Энергосистема». Издание пишет, что с 2022 по 2023 год из федерального бюджета правительству Курской области было выделено 19,4 млрд руб. для строительства защитных сооружений. Проверки показали, что ответчики использовали свое служебное положение в личных целях и интересах доверенных лиц, для их незаконного обогащения путем неправомерного завладения бюджетными средствами.

С конца прошлого года Владимир Лукин и Игорь Грабин находятся в СИЗО в Курске по обвинению в злоупотреблениями полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обвиняется также Денис Федоров. Вменяемые им статьи предусматривают наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. Депутат облдумы Максим Васильев заключил контракт на военную службу.

Сергей Толмачев