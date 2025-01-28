С бывших руководителей курской корпорации развития требуют взыскать более 3 млрд
Генеральная прокуратура РФ предъявила к бывшим руководителям АО «Корпорация развития Курской области» и нескольким бизнесменам и фирмам иск о взыскании более 3,2 млрд руб., выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что облправительство поддержит требования ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Как уже говорил не раз, правительство Курской области будет оказывать всю необходимую помощь надзорным, правоохранительным и следственным органам при выявлении и расследовании должностных и коррупционных преступлений, а также при возмещении ущерба, нанесенного государству»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале. Он пообещал, что для каждого, кто преступил закон, не будет снисхождения и поблажек.
По данным РИА «Новости», ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают экс-гендиректор корпорации Владимир Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, предприниматель Денис Федоров, депутат облдумы Максим Васильев, а также Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин и компании «КТК Сервис», «Техимпэкс», «Торговый дом Курск», «Сиэми», «Электростроймонтаж», «Яртэс инжиниринг» и «Энергосистема». Издание пишет, что с 2022 по 2023 год из федерального бюджета правительству Курской области было выделено 19,4 млрд руб. для строительства защитных сооружений. Проверки показали, что ответчики использовали свое служебное положение в личных целях и интересах доверенных лиц, для их незаконного обогащения путем неправомерного завладения бюджетными средствами.
С конца прошлого года Владимир Лукин и Игорь Грабин находятся в СИЗО в Курске по обвинению в злоупотреблениями полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обвиняется также Денис Федоров. Вменяемые им статьи предусматривают наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. Депутат облдумы Максим Васильев заключил контракт на военную службу.