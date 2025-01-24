Суд в Курске отправил в СИЗО еще одного участника строительства линий обороны

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила о заключении на два месяца под стражу директора ООО «Торговый дом Курск» Дениса Федорова. Региональное управление МВД обвиняет его в хищении 43,5 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

Выступая в суде, Денис Федоров просил не отправлять его под стражу. По его словам, у ООО «Торговый дом Курск» есть невыполненные работы по строительству объектов в Курской области и Мариуполе. Если он будет лишен свободы, то фирма может сорвать их возведение.

ООО «Торговый дом Курск» зарегистрировано в 2022 году. Основной вид деятельности — розничная торговля в неспециализированных магазинах. Компания принадлежит Денису Федорову. Согласно Kartoteka.ru, выручка ООО в 2023 году составила 647 млн руб., чистая прибыль — 59,5 млн руб.

Ранее в Курске под стражу были заключены генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин. Полиция обвиняет их в злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Им вменяется в вину необоснованное расходование из бюджета более 173 млн руб. при реализации одного из контрактов на строительство фортификационных сооружений в Глушковском районе.

Владимир Зоркий