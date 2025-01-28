Токаев поручил приступить к созданию ядерного кластера в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ускорить строительство первой в стране АЭС на фоне растущего энергодефицита. По этой же причине он поручил правительству разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли с целью создания «ядерного кластера».

«На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и в целом приступить к созданию в стране ядерного кластера. Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны»,— сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства (цитата по Newtimes). «Ожидаю от правительства и парламента предложений, касающихся места строительства второй атомной станции. Вновь подчеркиваю: нашей стране нужна ядерная энергия, без этого поступательное развитие Казахстана окажется под вопросом»,— продолжил он.

В ноябре 2024 года в Казахстане состоялся референдум, по результатам которого строительство первой в стране атомной электростанции поддержали 71,12% участников. АЭС планируется построить до 2035 года на юго-востоке страны, у села Улькен (в южных районах энергодефицит больше, чем в других частях республики). Стоимость проекта оценивается в $10–12 млрд.

Касым-Жомарт Токаев называл оптимальным вариантом привлечение «международного консорциума мировых компаний» к строительству АЭС. На участие в проекте претендуют в том числе российская госкорпорация «Росатом», китайская CNNC, южнокорейская KHNP и французская EDF. МИД России сообщал, что российская сторона уже внесла свои предложения по проекту.

Подробнее — в материале «Ъ» «Казахстан решил приобщиться к атому».

Лусине Баласян