Защита опровергла сообщение о признании Сахаровым вины в получении взяток

Директор одного из подразделений госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров раскаялся и признал вину в получении взятки в размере 32,6 млн руб. от гендиректора компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. За это он должен был помогать в реализации контрактов, заключенных с подведомственными организациями, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Позже адвокат господина Сахарова Валерий Саркисов заявил «Ъ», что информация о признании вины не является недостоверной. «В ходе судебного рассмотрения дела Сахаров Г.С. на предложение судьи выразить отношение к предъявленному обвинению сообщил, что вину не признает»,— добавил защитник фигуранта.

Геннадия Сахарова и Элгуджи Кокосадзе задержали в марте 2024 года, против них возбудили уголовные дела о получении и даче взятки в особо крупном размере соответственно (ч. 6 ст. 290; ч. 5 ст. 291 УК РФ). Позже Басманный районный суд Москвы арестовал фигурантов, защита настаивала на смягчении мер пресечения, но безуспешно.

По версии следствия, план по получению взяток у Геннадия Сахарова возник в июне 2021 года. За это топ-менеджер обязался лоббировать интересы подрядчика при заключении контрактов. Изначально считалось, что до ареста фигурант успел получить свыше 32,465 млн руб.

Судебный процесс по делу начался в конце ноября. В начале первого заседания Элгуджи Кокосадзе заявил, что признает вину и готов давать показания. Геннадий Сахаров вину признавать отказался.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зарплату посчитали взяткой».

Никита Черненко