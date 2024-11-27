Зарплату посчитали взяткой

В Мещанском суде Москвы начался процесс директора одного из подразделений госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и бывшего гендиректора компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Топ-менеджер обвиняется в получении от предпринимателя взяток на общую сумму более 30 млн руб. за лоббирование интересов его компании при получении заказов. Господин Сахаров претензии правоохранителей отвергает, его подельник, напротив, вину в суде признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Сахаров вину в получении взяток решительно отверг

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Геннадий Сахаров вину в получении взяток решительно отверг

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На первое заседание топ-менеджера «Росатома» конвой из следственного изолятора доставил с почти часовым опозданием — сказались московские пробки. Все это время второй подсудимый, 78-летний Элгуджа Кокосадзе, с которого следствие взяло подписку о невыезде, просидел в коридоре, вполголоса обсуждая что-то со своими адвокатами.

В начале заседания, когда проводилась традиционная процедура установления личностей обвиняемых, выяснилось, что у Геннадия Сахарова четверо детей, из которых лишь один совершеннолетний. У Элгуджи Кокосадзе двое сыновей, и оба они, как и следовало ожидать при возрасте обвиняемого, взрослые. Посмотрев на подсудимого, который опирался на палку, председательствующая Олеся Менделеева предложила ему отвечать сидя, но тот в ответ поблагодарил и сказал, что вполне может справиться с этим и стоя.

В оглашенном прокурором на заседании обвинительном заключении говорится, что на момент предполагаемого совершения преступления Геннадий Сахаров занимал в госкорпорации «Росатом» должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе (в январе 2024 года переведен на должность директора по контролю проектов сооружения). В соответствии со служебными обязанностями он должен был способствовать увеличению притока инвестиций в госкорпорацию, а также «выдавать разрешения на инженерные изыскания и ввод в эксплуатацию объектов» и, кроме того, при этом заботиться о соблюдении законности при проведении конкурсов с участием компаний, претендующих на получение выгодных контрактов.

Однако практически все эти обязательства, по словам прокурора, обвиняемым были нарушены.

По данным обвинения, преступный умысел на получение взяток от Элгуджи Кокосадзе, возглавлявшего компанию «Оргэнергострой», у Геннадия Сахарова возник в июне 2021 года. В свое время фирма предпринимателя была одним из крупных подрядчиков госкорпорации, в частности, как было сказано в суде, она участвовала в различных работах в Троицком институте термоядерных исследований, а также на объектах, где проводились пусконаладочные работы и запуск испытательных стендов. За взятки, как полагает следствие, топ-менеджер корпорации взялся лоббировать интересы подрядчика при заключении контрактов.

По версии правоохранителей, схема получения взяток была довольно оригинальной. Как говорится в деле, по договоренности с господином Кокосадзе топ-менеджер «Росатома» устроил к нему на должность помощника гендиректора «Оргэнергостроя» с окладом в 700 тыс. руб. подругу своей жены Юлию Пермякову. После оформления на должность она полученную на работе банковскую карточку передала супруге топ-менеджера корпорации Дарье Сахаровой. А уже та получала деньги, из которых ежемесячно по 10 тыс. руб. отправляла номинальной владелице карты. Таким образом, говорится в деле, вплоть до своего ареста в марте 2024 года Геннадий Сахаров незаконно получил свыше 32,465 млн руб.

При этом госпожу Пермякову к уголовной ответственности привлекать не стали: следствие решило, что она была не посвящена в криминальные замыслы фигурантов. На процессе она выступил как свидетель.

Уголовное дело ГСУ СКР возбудило 26 марта 2024 года. Геннадию Сахарову следствие предъявило обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) Элгудже Кокосадзе — по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

После оглашения обвинительного заключения судья поинтересовалась у подсудимых, как они относятся к обвинению.

«Суть обвинения понятна,— ответил Геннадий Сахаров.— Вину не признаю». Господин Кокосадзе, в свою очередь, заявил, что не только понял, что ему инкриминируют, но и готов полностью признать вину. «Буду давать показания после представления доказательств стороной обвинения»,— добавил он.

После этого, однако, слово попросил адвокат Валерий Саркисов, представляющий интересы подсудимого Кокосадзе. Он заявил, что обвинение, выдвинутое против его подзащитного, «содержит ошибки и утверждения, которые ничем не подтверждены». «В частности, в деле отсутствует указание, что Сахаров был не только сотрудником "Росатома", но и президентом Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли, которая оказывала консультационные услуги "Оргэнергострою" вне периметра интересов "Росатома",— пояснил защитник.— Но именно эти отношения следствие и посчитало оказанием покровительства компании Кокосадзе». По утверждению адвоката, его подзащитный платил деньги господину Сахарову именно за консультационные услуги, а не за что-либо иное. «Считаю, что в действиях моего подзащитного нет состава преступления»,— резюмировал господин Саркисов. Как позиция адвоката согласуется с полным признанием вины его подзащитным, выяснится, видимо, уже во время судебного разбирательства.

Алексей Соковнин