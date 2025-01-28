Суд начал рассматривать дело «смотрящего» за Артемовским Сергея Хитрика

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Сергея Хитрика, которого следствие считает «смотрящим» за Артемовским, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

По версии следствия, Сергей Хитрик создал непререкаемый авторитет и стал известен в криминальном мире, «смотрящим» его назначил криминальный авторитет Темури Мирзоев (Тимур Свердловский). По версии следствия, Сергей Хитрик координировал преступный «общак» и пополнял его путем вымогательства.

Следствие установило, что 13 сентября 2021 года для пополнения «общака» он начал вымогать 200 тыс. руб. у потерпевшего, который, по его данным, был причастен к обороту наркотиков. Потерпевший деньги передал. В июле 2022 года, «смотрящий» с угрозами применения насилия требовал у него еще 250 тыс. руб. и через своих знакомых просил передать деньги, когда потерпевший находился в СИЗО. Следствие считает, что подсудимый начал угрожать матери потерпевшего и требовать деньги у нее.

В ноябре 2023 Сергей Хитрик, вымогал у второй потерпевшей 150 тыс. руб., зная, что она занимается незаконным оборотом наркотиков. Опасаясь подсудимого, она передала ему деньги и переоформила на него свой автомобиль стоимостью более 810 тыс. руб. Кроме того, впоследствии он с ножницами напал на нее и потребовал перевести на карту его матери еще 20 тыс. руб. Девушка выполнила и это требование.

В январе 2024 года он вместе с сообщником потребовал у пары 1,5 млн руб. Он угрожал, что «отдаст их дагестанцам», «отрежет голову и изнасилует девушку», если они не исполнят его требование. В феврале 2024 года ему передали 10 тыс. руб. настоящих денег и 690 тыс. руб. поддельных, после чего его задержали сотрудники ФСБ.

Сергею Хитрику предъявлено обвинение по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), по четырем эпизодам по ст. 163 УК РФ (вымогательство) и по ст. 162 УК РФ (разбой). Сам он во время заседания заявил, что «приглядывал» за Артемовским до 2016 года, но сейчас сложил полномочия. По мнению его адвоката, обвинение является «несостоятельным и неконкретизированым».

Мария Шараева