Трамп: США планируют добывать нефть и газ на Аляске для азиатского рынка

Президент США Дональд Трамп объявил о планах возобновить добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска. По его словам, запасы этих месторождений смогут удовлетворить спрос всего азиатского рынка. Мера по возобновлению будет принята в ближайшее время с помощью исполнительного указа, уточнил президент.

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Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Я думаю, что сделаю это с помощью исполнительного указа... Так что, я думаю, что мы сделаем это быстро, но это будет то, что сможет снабжать всю Азию благодаря своему расположению. Национальный арктический заповедник может снабжать всю Азию»,— сообщил господин Трамп (цитата по ТАСС).

По оценкам американского президента, месторождение на Аляске — «одно из крупнейших, больше, чем в Саудовской Аравии». Он также подчеркнул, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена поступила неправильно, запретив добычу нефти и газа в заповеднике на Аляске.

Дональд Трамп ранее своим указом отменил ограничения на добычу нефти и газа, введенные его предшественником Джо Байденом. Также он отменил стандарт по доле электромобилей и запретил заключать новые договоры об аренде участков на континентальном шельфе с операторами ветряных электростанций.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Америка берется за бур».