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Коммерсантъ FM
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Трамп заявил, что успех китайской DeepSeek должен подстегнуть ИИ-разработки США

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости активизации усилий американских разработчиков в сфере искусственного интеллекта (ИИ) на фоне успеха чат-бота китайской компании DeepSeek. Он подчеркнул, что появление более дешевой и быстрой модели ИИ в Китае должно стать «тревожным сигналом» для американской отрасли.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Выпуск DeepSeek — ИИ от китайской компании — должен стать тревожным сигналом для наших отраслей, о том, что нам нужно предельно сосредоточиться на конкуренции с целью победы»,— сказал Дональд Трамп, выступая перед фракцией правящей Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США. Его слова приводит Reuters.

По мнению президента США, американские компании смогут адаптироваться к новым условиям и даже превзойти китайских конкурентов. По его словам, китайское руководство в беседе с ним признавало высокий уровень компетенций американских ученых. Он также положительно оценил то, что модель китайской компании более быстрая и дешевая в сравнении с аналогами.

По заявлению DeepSeek, стоимость разработки чат-бота не превысила $6 млн. Она также не проигрывает западным аналогам по ключевым характеристикам, заявляют в компании. После выпуска новой модели ИИ от DeepSeek фьючерсы NASDAQ 100 в ходе внебиржевых торгов вчера, 27 января, подешевели на 5,2%. Из-за обрушения акций Nvidia потеряла звание самой дорогой компании.

Подробности — в материале «Ъ» «Запад шокирован китайским интеллектом».

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