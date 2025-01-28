Автоперевозки приросли извне

По итогам 2024 года спрос на внутренние грузоперевозки автомобильным транспортом стабилизировался, свидетельствуют данные биржи грузоперевозок ATI.SU. Если в 2023 году количество заявок на доставку грузов по РФ выросло в 1,5 раза, то в 2024 году — лишь на 6%, причем небольшой рост достигнут за счет первого квартала, отмечают в ATI.SU. Цены на внутренних направлениях по итогам 2024 года снизились на 8,2% после роста на 27,9% в 2023-м. Основатель и директор ATI.SU Святослав Вильде полагает, что динамика рынка «соответствует общей картине в российской экономике, которая во второй половине прошлого года показала признаки замедления».

В экспортном и в импортном сообщении в 2024 году наблюдался динамичный рост. Количество заявок на перевозки из России в другие страны выросло на 45%. Помимо увеличения числа заявок в Белоруссию и Казахстан на 67% и 44%, ATI.SU отмечает двукратный рост спроса на перевозки в Иран и трехкратный — на доставку грузов в Германию. Наиболее заметное снижение — на 32% — показала Турция, что во многом объясняется проблемами с платежами, сообщает биржа.

В части импортных перевозок количество заявок выросло на 36%, цены — на 41%. Наибольший рост спроса (в три раза) показали Китай и Азербайджан, на 122% увеличилось количество заявок на перевозки из Казахстана. Перевозки из Турции и Армении упали на 5% и 29% соответственно.

Наталья Скорлыгина