49,1 пункта составил, по предварительным данным, индекс PMI в производственном секторе Китая в январе. Об этом сообщило Государственное статистическое управление страны. Отметка в 50 пунктов отделяет рост деловой активности от спада. Значение показателя оказалось минимальным за пять месяцев, в декабре оно фиксировалось на уровне 50,1 пункта. В январе субиндекс новых заказов снизился до 49,2 с 51 пункта месяцем ранее, экспортных продаж — до 46,4 с 48,3 пункта. Неожиданное снижение индустриального PMI может объясняться сезонными факторами: к концу января рабочие возвращаются в родные города для празднования китайского Нового года, напоминают в Goldman Sachs.

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