Дания выделит $2,05 млрд на усиление военного присутствия в Арктике

Правительство Дании подписало с парламентскими партиями соглашение об усилении военного присутствия в Арктике. На эти цели выделят 14,6 млрд крон ($2,05 млрд), сообщило Минобороны королевства, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен

Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters, Denmark's Minister of Defence Troels Lund Poulsen and members of the coalition present a defense agr Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен

Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters, Denmark's Minister of Defence Troels Lund Poulsen and members of the coalition present a defense agr

Финансирование военного присутствия Дании в Арктике и Северной Атлантике включает в себя покупку трех новых кораблей арктического флота, двух беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия и спутников для улучшения наблюдения.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на пресс-конференции заявил, что страна сталкивается с «серьезными проблемами в области политики безопасности». «По оценке датской военной разведки, уровень угроз в Арктике и Северной Атлантике возрос. Поэтому нам необходимо существенно усилить присутствие вооруженных сил в регионах»,— сообщил он.

По его словам, соглашение было достигнуто в тесном сотрудничестве с властями Фарерских островов и Гренландии. Документ заложит основу для дальнейших шагов, которые планируется реализовать в первой половине 2025 года, добавил глава Минобороны королевства.

Объявление об усилении военного присутствия Дании в Арктике произошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении купить Гренландию. После слов американского президента Дания сообщила о планах значительно увеличить расходы на оборону острова.

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