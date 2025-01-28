Китайское замещение импорта РФ получилось частичным

По итогам 2024 года доля Китая в экспорте РФ изменилась незначительно и составила 31% после 30% в 2023-м, в импорте изменение также небольшое — 39% после 37%, свидетельствуют данные ЦБ. Объемы ранее привело Главное таможенное управление КНР (см. “Ъ” от 14 января): торговый оборот Китая с Россией в 2024 году вырос на 1,9%, до рекордных $244,8 млрд. При этом рост импорта РФ в КНР составил всего 1% (до $129,3 млрд) после увеличения на 18,6% за 2023 год. Медленнее прежнего расширялся и экспорт из КНР в РФ: он вырос на 4,1% (до $115,5 млрд), в 2023 году рост оценивался в 53,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Аналитики лаборатории внешней торговли Института Гайдара (ИЭП) отмечают: такая динамика показывает, что давление вторичных санкций на КНР проявилось только в марте 2024-го, при первом их масштабном применении. Затем экспорт устойчиво восстанавливался, и к июлю его снижение было полностью отыграно — доля российского рынка в китайской торговле вернулась к 3,3%. «Переориентация импорта (России.— “Ъ”) завершилась. Данные по экспорту основных "недружественных" стран позволяют оценить снижение их доли в российском импорте с 50–55% в 2019–2021 годах до 18% за первые три квартала 2024 года»,— заключают аналитики.

Китай стал основным источником замещения товаров из таких стран. Степень варьируется по отраслям, подсчитали в ИЭП на данных таможни Китая и Евростата (см. график). Так, увеличение поставок средств транспорта из КНР вдвое превысило досанкционный импорт автомобилей из ЕС. С ноября 2023-го по октябрь 2024-го показатель составил $25,5 млрд — на $21,3 млрд выше 2021 года. По ряду других крупных групп товаров падение импорта из ЕС компенсировано лишь частично. Это механическое оборудование, оптика и медоборудование (компенсировано около 60% снижения импорта из ЕС), пластмассы и полимеры (40%). В ряде товарных групп значительного роста импорта из Китая не произошло. Так, в группе «Летательные аппараты» рост составил $201 млн при сокращении поставок из ЕС на $3,1 млрд. Поставки фармпродукции из ЕС в РФ фактически остались на уровне 2021 года — $9,3 млрд (из КНР в тот же период — лишь $108 млн). «Российский рынок сохраняет зависимость от европейских лекарств и субстанций»,— заключают в ИЭП.

Артем Чугунов