Вокруг «Сигма бой» развернулись дискуссии

Общественное движение «Сорок сороков» обратилось в Генпрокуратуру с требованием запретить «распространение информации, направленной на сексуализацию детей». Поводом стала песня «Сигма бой», которую исполняют 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy) и 12-летняя Мария Янковская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Чертищева (Betsy)

Фото: @badsee_official Светлана Чертищева (Betsy)

Фото: @badsee_official

Песня «Сигма бой» вышла на стриминговых сервисах в начале октября 2024 года, а затем неоднократно презентовалась на различных площадках. На выступлениях девочки исполняли танец, который позднее завирусился в TikTok. Текст для песни написал Мукка (Серафим Сидорин), исполнитель хита 2018 года «Девочка с каре». Трек выпустил рекорд-лейбл Rhymes Music. На YouTube-канале Betsy релиз «Сигма бой» набрал более 64 млн прослушиваний. Сейчас песня находится на десятом месте чарта Hot Dance/Pop Songs в Billboard.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/33334656/track/131245207'>Sigma Boy</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/16955091'>Betsy</a> на Яндекс Музыке

Православные активисты из «Сорок сороков» говорят также о необходимости скорректировать ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». «12-летние девочки на сцене, которые двигают бедрами как зрелые "маньеристки" под хорошую ритмичную приятную на слух музыку <…> "Сигма бой" — всего лишь маркер падения в пропасть в этом направлении»,— говорится в сообщении движения в Telegram-канале.

Лидер движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в разговоре с «РИА Новости» высказалась в защиту исполнительниц песни. По ее словам, «смущают не образы девочек», а то, что «взрослым активистам в них привиделся сексуальный подтекст». Екатерина Лещинская поблагодарила Светлану Чертищеву и Марию Янковскую за популяризацию русского языка и рост интереса зарубежных подростков к российской культуре.

Заступился за «Сигма бой» и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он намерен обратиться в международные организации по защите детей с требованием проверить слова депутатов Европарламента о популярности песни на предмет соответствия Конвенции о правах ребенка. Так депутат отреагировал на слова депутата Европарламента от германской партии Volt Нелы Риль, посчитавшей, что трек пропагандирует «российские идеи».

О попадании песни «Сигма Бой» в Billboard — в материале «Ъ» «Бой по новым правилам».

Полина Мотызлевская