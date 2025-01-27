Российский еврейский конгресс вручил премию «Хранитель памяти»

Сегодня, 27 января, в Москве в театре «Студия театрального искусства» Российский еврейский конгресс в рамках «Недели памяти жертв холокоста» провел благотворительный мемориальный вечер «Хранитель памяти». Мероприятие прошло как часть Международного дня памяти жертв холокоста, отмечаемого 27 января, в этот день в 1945 году Красная армия освободила узников лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).

На вечере прошла церемония вручения премии «Хранитель памяти», которая «ежегодно присуждается людям, внесшим особый вклад в сохранение памяти о холокосте», пояснил «Ъ» официальный представитель РЕК Михаил Савин. Ранее лауреатами премии стали председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, участник освобождения Аушвица Иван Мартынушкин, режиссеры Дмитрий Бертман, Сергей Урсуляк и Алексей Федорченко.

В этом году памятным знаком «Хранитель памяти» удостоили заведующего кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александра Асмолова, художественного руководителя Российского академического молодежного театра Алексея Бородина, вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева (ЕР) и президента совета общественной организации «Тульский областной еврейский благотворительный центр "Хасдэй Нэшама"» Фаину Саневич. Статуэтки из калининградского янтаря лауреатам вручали и. о. президента РЕК Михаил Бройтман, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников; член бюро президиума РЕК Виктор Вексельберг и президент международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

«Для нас "Неделя памяти" — это не только дни поминовения 6 млн жертв холокоста, но и возможность отдать дань благодарности тем, кто спас множество миров,— рассказал Михаил Бройтман.— В Рудне Смоленской области погибло 33 моих родственника. В детстве я этого не понимал, потом почти не верил, и только сейчас я начинаю все больше вникать в это. Мы должны сохранить память — обо всех, кто погиб, и обо всех, кто спасал. Холокост — это часть нашей памяти о Победе».

Павел Коробов