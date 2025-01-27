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Коммерсантъ FM
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Российский еврейский конгресс вручил премию «Хранитель памяти»

Сегодня, 27 января, в Москве в театре «Студия театрального искусства» Российский еврейский конгресс в рамках «Недели памяти жертв холокоста» провел благотворительный мемориальный вечер «Хранитель памяти». Мероприятие прошло как часть Международного дня памяти жертв холокоста, отмечаемого 27 января, в этот день в 1945 году Красная армия освободила узников лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).

На вечере прошла церемония вручения премии «Хранитель памяти», которая «ежегодно присуждается людям, внесшим особый вклад в сохранение памяти о холокосте», пояснил «Ъ» официальный представитель РЕК Михаил Савин. Ранее лауреатами премии стали председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, участник освобождения Аушвица Иван Мартынушкин, режиссеры Дмитрий Бертман, Сергей Урсуляк и Алексей Федорченко.

В этом году памятным знаком «Хранитель памяти» удостоили заведующего кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александра Асмолова, художественного руководителя Российского академического молодежного театра Алексея Бородина, вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева (ЕР) и президента совета общественной организации «Тульский областной еврейский благотворительный центр "Хасдэй Нэшама"» Фаину Саневич. Статуэтки из калининградского янтаря лауреатам вручали и. о. президента РЕК Михаил Бройтман, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников; член бюро президиума РЕК Виктор Вексельберг и президент международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

«Для нас "Неделя памяти" — это не только дни поминовения 6 млн жертв холокоста, но и возможность отдать дань благодарности тем, кто спас множество миров,— рассказал Михаил Бройтман.— В Рудне Смоленской области погибло 33 моих родственника. В детстве я этого не понимал, потом почти не верил, и только сейчас я начинаю все больше вникать в это. Мы должны сохранить память — обо всех, кто погиб, и обо всех, кто спасал. Холокост — это часть нашей памяти о Победе».

Павел Коробов

Фотогалерея

80-летие со дня освобождения Освенцима

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Канцлер Германии Олаф Шольц в крематории Освенцима во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения лагеря

Канцлер Германии Олаф Шольц в крематории Освенцима во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения лагеря

Фото: Marvin Ibo Guengoer / BPA / Handout / Reuters

Британский король Карл III ставит свечу во время памятного мероприятия, посвященного освобождению Освенцима

Британский король Карл III ставит свечу во время памятного мероприятия, посвященного освобождению Освенцима

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Бывшая заключенная Освенцима Мириам Циглер держит фотографию, на которой она запечатлена в день освобождения из лагеря смерти

Бывшая заключенная Освенцима Мириам Циглер держит фотографию, на которой она запечатлена в день освобождения из лагеря смерти

Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP

Президент Польши Анджей Дуда (третий слева) в Освенциме

Президент Польши Анджей Дуда (третий слева) в Освенциме

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

В мероприятиях в Освенциме приняли участие около 50 бывших узников немецких концлагерей

В мероприятиях в Освенциме приняли участие около 50 бывших узников немецких концлагерей

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Возложение венков к стене смерти в Освенциме

Возложение венков к стене смерти в Освенциме

Фото: Oded Balilty / AP

Делегация России приняла решение не участвовать в мероприятиях в Освенциме &lt;BR>«Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему»,— сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев

Делегация России приняла решение не участвовать в мероприятиях в Освенциме
«Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему»,— сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев

Фото: Czarek Sokolowski / AP

В Освенцим приехали делегации из Германии, Австрии, Дании, Испании, Португалии, Ватикана, Израиля и других стран

В Освенцим приехали делегации из Германии, Австрии, Дании, Испании, Португалии, Ватикана, Израиля и других стран

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Grzegorz Celejewski / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны разрешило израильскому лидеру Биньямину Нетаньяху приехать на мероприятие, несмотря на выданный МУС ордер на его арест

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны разрешило израильскому лидеру Биньямину Нетаньяху приехать на мероприятие, несмотря на выданный МУС ордер на его арест

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Grzegorz Celejewski / Reuters

Биньямину Нетаньяху однако заявил, что не посетит Освенцим, а делегацию страны возглавит министр образования Йоав Киш

Биньямину Нетаньяху однако заявил, что не посетит Освенцим, а делегацию страны возглавит министр образования Йоав Киш

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон около Парижского мемориала Холокоста

Президент Франции Эмманюэль Макрон около Парижского мемориала Холокоста

Фото: 27, 2025 in Paris, France Thibault Camus / Pool / Reuters / Thibault Camus / Pool / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц (в первом ряду в центре) и члены его кабинета с табличкой «Мы помним» в Берлине

Канцлер Германии Олаф Шольц (в первом ряду в центре) и члены его кабинета с табличкой «Мы помним» в Берлине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Греции Катерина Сакелларопулу возлагает венок к мемориалу Холокоста в Афинах

Президент Греции Катерина Сакелларопулу возлагает венок к мемориалу Холокоста в Афинах

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Главный раввин России Берл Лазар в Еврейском музее в Москве на церемонии возложения цветов к памятнику, посвященному евреям-героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны

Главный раввин России Берл Лазар в Еврейском музее в Москве на церемонии возложения цветов к памятнику, посвященному евреям-героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посол Израиля в России Симона Гальперин в Еврейском музее

Посол Израиля в России Симона Гальперин в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг в Еврейском музее

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: режиссер Кама Гинкас, послы ФРГ Александр Ламбсдорфф, Польши Кшиштоф Краевский, Израиля Симона Гальперин, США Линн Трейси и Великобритании Найджел Кейси в Еврейском музее

Слева направо: режиссер Кама Гинкас, послы ФРГ Александр Ламбсдорфф, Польши Кшиштоф Краевский, Израиля Симона Гальперин, США Линн Трейси и Великобритании Найджел Кейси в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Канцлер Германии Олаф Шольц в крематории Освенцима во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения лагеря

Фото: Marvin Ibo Guengoer / BPA / Handout / Reuters

Британский король Карл III ставит свечу во время памятного мероприятия, посвященного освобождению Освенцима

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Бывшая заключенная Освенцима Мириам Циглер держит фотографию, на которой она запечатлена в день освобождения из лагеря смерти

Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP

Президент Польши Анджей Дуда (третий слева) в Освенциме

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

В мероприятиях в Освенциме приняли участие около 50 бывших узников немецких концлагерей

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Возложение венков к стене смерти в Освенциме

Фото: Oded Balilty / AP

Делегация России приняла решение не участвовать в мероприятиях в Освенциме
«Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему»,— сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев

Фото: Czarek Sokolowski / AP

В Освенцим приехали делегации из Германии, Австрии, Дании, Испании, Португалии, Ватикана, Израиля и других стран

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Grzegorz Celejewski / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны разрешило израильскому лидеру Биньямину Нетаньяху приехать на мероприятие, несмотря на выданный МУС ордер на его арест

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Grzegorz Celejewski / Reuters

Биньямину Нетаньяху однако заявил, что не посетит Освенцим, а делегацию страны возглавит министр образования Йоав Киш

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон около Парижского мемориала Холокоста

Фото: 27, 2025 in Paris, France Thibault Camus / Pool / Reuters / Thibault Camus / Pool / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц (в первом ряду в центре) и члены его кабинета с табличкой «Мы помним» в Берлине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Греции Катерина Сакелларопулу возлагает венок к мемориалу Холокоста в Афинах

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Главный раввин России Берл Лазар в Еврейском музее в Москве на церемонии возложения цветов к памятнику, посвященному евреям-героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посол Израиля в России Симона Гальперин в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: режиссер Кама Гинкас, послы ФРГ Александр Ламбсдорфф, Польши Кшиштоф Краевский, Израиля Симона Гальперин, США Линн Трейси и Великобритании Найджел Кейси в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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