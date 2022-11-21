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Коммерсантъ FM
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Иноагентов удаляют из органов

Депутаты одобрили новые запреты для лиц, находящихся под иностранным влиянием

Комитет Госдумы по безопасности в понедельник одобрил поправки к законопроекту, разработанному во исполнение базового закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Ко второму чтению в документ решено добавить новые запреты для лиц, признанных иностранными агентами: они не смогут служить в силовых ведомствах, как и на офицерских должностях в вооруженных силах. Также в Думе дожидаются второго чтения поправки к УК и КоАП, усиливающие ответственность иноагентов за нарушение своих обязанностей.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Закон о контроле за деятельностью иноагентов, принятый Думой в конце июня, вступит в силу 1 декабря 2022 года. 5 июля, под конец весенней сессии, нижняя палата одобрила в первом чтении «законопроект-спутник», которым вносятся корреспондирующие поправки к 16 федеральным законам. Его авторы, в частности, предложили запретить иноагентам организовывать митинги, участвовать в образовательной деятельности и госзакупках, быть членами избирательных комиссий, жертвовать деньги партиям, вести упрощенный бухгалтерский учет и т. п.

Кроме того, депутаты решили, что защита России от иностранного влияния предполагает «в том числе запрет на поступление на государственную службу и пребывание на ней иностранных агентов».

Напомним, что теми же поправками был значительно расширен список мест, где нельзя проводить массовые мероприятия, причем не только иноагентам, но и любым россиянам. Например, в него были включены вокзалы, аэропорты, пристани, образовательные и медицинские организации, здания органов соцзащиты, детские и спортивные площадки, территории органов публичной власти, культовые здания и сооружения, а также «иные места», если запрет будет «обусловлен» историческими, культурными или «иными объективными особенностями субъекта РФ».

Ко второму чтению количество законов, в которые вносятся изменения, выросло до 40.

Правда, большинство рекомендованных комитетом к принятию поправок носит технический характер: фраза «выполняющие функцию иностранных агентов» повсеместно заменяется на словосочетание «иностранные агенты».

Но есть и смысловые изменения. Так, согласно поправкам к закону «О средствах массовой информации», в выходных данных СМИ, «участником (учредителем)» которого является иноагент, нужно будет указывать, что оно создано иностранным агентом. Также вводится прямой запрет для иноагентов на работу в ФСБ, полиции, таможенных и разведывательных органах, Федеральной службе исполнения наказаний. Как пояснил “Ъ” зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»), не смогут иноагенты занимать и офицерские должности в вооруженных силах, потому что они приравниваются к госслужбе. «Что касается призыва, то как граждане РФ иноагенты могут быть призваны в вооруженные силы»,— добавил депутат.

ЕСПЧ не успел помочь иноагентам в России

Отметим также, что в Думе ожидают второго чтения поправки к Уголовному кодексу и Кодексу об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для иноагентов за неисполнение предусмотренных законом обязанностей. Согласно этим проектам, одобренным в первом чтении 19 октября, за первое нарушение КоАП предусматривает штраф от 2 тыс. до 1 млн руб., а «злостное уклонение» иноагентов от исполнения своих обязанностей уже может повлечь уголовное наказание вплоть до двух лет лишения свободы. По словам источника “Ъ” в Думе, ко второму чтению меры ответственности, предложенные в варианте первого чтения, могут быть усилены.

Ксения Веретенникова

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