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Коммерсантъ FM
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От маркетплейсов требуют солидарности

Ритейлеры просят ужесточить правила работы онлайн-площадок

Законопроект, направленный на регулирование цифровых платформ, в том числе маркетплейсов, не устроил ритейлеров. Они просят федеральные власти ввести солидарную ответственность интернет-площадок за реализацию некачественного, контрафактного или поддельного товара, а также устранить неравенство в части привлечения к работе самозанятых. Юристы указывают, что к участникам рынкам e-commerce невозможно применить требования, существующие для офлайн-розницы, из-за различий в модели бизнеса.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом президента Союза предприятий и мастеров индустрии рукоделия и творчества «Созидание» Григория Парамонова с предложениями по доработке законопроекта «О платформенной экономике в РФ» (призван ввести цифровые платформы, в частности маркетплейсы и агрегаторы, в правовое поле), направленного 27 ноября 2024 года главе Минпромторга Антону Алиханову. В обращении, в частности, предлагается ввести солидарную ответственность маркетплейсов и продавцов товаров за нарушение прав на товарные знаки и маркировку товара, обязать интернет-площадки участвовать в системах мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Кроме того, автор письма сообщает об отсутствии торгового сбора с пунктов выдачи заказов и самих площадок при наличии у них возможности привлекать самозанятых к исполнению заказов. Все это ставит офлайн-ритейлеров в неравное положение, следует из обращения. В Минпромторге не ответили на запрос “Ъ”.

Если приравнять платформы к ритейлу, вся модель «витрины» развалится: маркетплейс будет нести ответственность за товар, который он не произвел, который ему не принадлежит и экспертизы в котором он не имеет, добавляет представитель одного из крупных маркетплейсов. В Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркете» и «Мегамаркете» не стали комментировать предложения, направив за комментариями в отраслевое объединение — Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Президент АКИТ Артем Соколов заявил “Ъ”, что законопроект о платформенной экономике справедливо распределяет ответственность между всеми участниками процесса: продавцом, площадкой и контролирующим органом, каждый из которых отвечает в своей части за тот объем действий, который от него требуется.

Григорий Парамонов настаивает, что законопроект хотя в некоторой степени усиливает регулирование цифровых платформ, но не решает кардинально существующих на рынке проблем. О необходимости доработать документ ранее заявляли и собственники торгцентров, чей доход зависит от оборотов ритейлеров (см. “Ъ” от 16 мая). В отсутствие регулирования у цифровых платформ возникли конкурентные преимущества, утверждает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Маркетплейсы стали зарабатывать на штрафах, выписываемых контрагентам, и эти сборы не облагаются НДС, отмечает владелец сети «Леонардо» Борис Кац. Только у Wildberries выручка от штрафов и неустоек по договорам оферты с продавцами в 2023 году составила 14,9 млрд руб., что на 76% больше год к году, сообщали ранее в компании.

Учитывая, что маркетплейсы занимаются фактически именно розничной торговлей, осуществляя в том числе и собственную закупочную деятельность, они должны быть приравнены к ритейлерам, уверен гендиректор сети «Стокманн» Геннадий Левкин. Но в таком случае затраты на маркетплейсах существенно вырастут, и это неминуемо приведет к перекладыванию этих затрат на торговые сети, опасается президент Baon Илья Ярошенко.

Партнер МЭФ LEGAL Анна Зеленская в свою очередь настаивает, что у цифровых платформ и ритейла принципиально разные модели бизнеса. Магазины занимаются куплей-продажей товара, а маркетплейсы взимают комиссию, что, по словам эксперта, де-факто ставит компании в разное положение.

В январе—сентябре 2024 года объем рынка интернет-торговли в России вырос на 43% год к году, до 6,2 трлн руб., подсчитали в АКИТ. Доля интернет-торговли в общем объеме розницы составила 15,4%, в непродовольственной рознице показатель выше — 24,3%, в то время как в продовольственной — только 5,4%, уточнили аналитики.

Дарья Андрианова

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