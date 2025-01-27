Апартхозактив

В центре Перми, на месте незавершенного здания гостиницы по ул. Советской, 30а, планируется запустить апарт-комплекс Apart Perm City. Над проектом работает пермский предприниматель Борис Кардашов, купивший недостроенную гостиницу с соседним историческим зданием на ул. Советской, 30а и 32. Для сдачи апартаментов в эксплуатацию бизнесмен рассчитывает повысить предельную высотность строительства на участке под ними с шести до девяти этажей, ведь комплекс уже возведен девятиэтажным. По мнению эксперта, с учетом того что апартаменты предлагаются к продаже на профильных сайтах, объект может быть предназначен для проживания по типу жилого комплекса.



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Бизнесмен Борис Кардашов, владелец недостроенной гостиницы на ул. Советской, 30а, планирует сделать этот объект апартаментами. Сведения о размещении по этому адресу апарт-комплекса Apart Perm City высотой девять этажей размещены в онлайн-справочнике 2ГИС. Борис Кардашов подтвердил «Ъ-Прикамье» намерения об открытии апартаментов на ул. Советской, 30а. По его словам, здание готово, объекту предстоит ввод в эксплуатацию. Для введения комплекса на участке под ним необходимо повысить предельную высотность строительства. Запустить объект предполагается во втором квартале 2025 года. О формате работы апарт-комплекса Борис Кардашов пока говорить не стал, но подтвердил, что сейчас ведутся продажи объекта.

На минувшей неделе пермская комиссия по землепользованию и застройке одобрила повышение высотности строительства до девяти этажей на участке под незавершенной гостиницей по ул. Советской, 30а, а также на участке под нежилым историческим зданием «Дом Третьяковой» по ул. Советской, 32. Члены комиссии проголосовали за установление на перечисленных площадках подзоны в девять этажей и «нулевого» коэффициента плотности застройки. Сейчас на этой территории можно размещать здания не выше шести этажей. На заседании комиссии отметили, что установление «нулевого» коэффициента плотности застройки не позволит размещать на ул. Советской, 30а (2,1 тыс. кв. м) и 32 (1 тыс. кв. м) жилые здания. Проект прошел общественные обсуждения.

Ранее заявление Бориса Кардашова по площадкам на ул. Советской, 30а и 32, рассматривалось комиссией по ПЗЗ минувшей осенью. Тогда в региональном минимуществе уточняли, что на указанных участках в рамках первого этапа строительства введен многоквартирный дом. В связи с изменением Правил землепользования и застройки, а также с окончанием действия градплана на участок строительство гостиницы в рамках второго этапа не завершено. Для его завершения и предлагается повысить предельную высотность.

Аварийный объект культурного наследия «Дом Третьяковой» и здание недостроенной гостиницы на ул. Советской, 30а и 32, в 2020 году купил на торгах предприниматель Борис Кардашов, бывший владелец ликвидированного ООО «Синтетикс» (производство электродвигателей, генераторов и прочего). «Дом Третьяковой» продавался по банкротству структуры бывшей «Камской долины» — ООО «Аклеон». Новый владелец восстановил памятник, сейчас в нем на правах аренды размещаются ресторан «Дом Третьяковой» и бар «Второй этаж».

Согласно сайту апарт-комплекса, его застройщиком является ИП Борис Кардашов. В продаже имеется 35 апартаментов, а высота здания — девять этажей. Завершение строительства датировано третьим кварталом 2023 года. Апартаменты на ул. Советской, 30а, предлагаются к покупке и на сайте «Авито»: это одно- и двухкомнатные помещения, а также площади свободной планировки по цене от 185 до 195 тыс. руб. за 1 кв. м. Согласно объявлениям, на первом этаже разместится коммерческая галерея с бизнеc-центрoм, магазинами и офисами. В группе объекта в соцсети «ВКонтакте» последние записи датированы сентябрем 2023 года. Например, к просмотру предлагаются планировочные решения этажей комплекса, созданные для заказчика ООО «НефтьПромИнвест» в 2022 году.

По данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «НефтьПромИнвест» создано в 2010 году. Его учредителями являются Юрий Коротаев и Андрей Рыжков. На сайте организации указано, что «НефтьПромИнвест» является генподрядчиком по строительно-монтажным работам, реконструкции и капремонту объектов нефтегазодобычи на опасных производственных объектах предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ», НК «Роснефть».

Напомним, что ранее стало известно о планах «Пермглавснаба» построить апартаменты на ул. Монастырской, 12/1, на месте бывшего спортзала ВКИУ. Кроме того, апартаменты квартирного типа появятся на ул. Горького, 14, в составе многофункционального здания с магазином, заказчиком проекта является ИП Михаил Баталов.

Представитель управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Perm, Apri City, Apri Polet) Сергей Сташков подчеркнул, что изначально «Камская долина» строила на ул. Советской, 30а, отель для бренда Hampton by Hilton. Гостиница была рассчитана на 100 номеров, в проекте собиралась участвовать УК BS Hospitality Management, которую тогда возглавлял господин Сташков. Сейчас в здании несколько изменили планировку. «Важно знать, как станет функционировать комплекс: будет ли он использоваться в качестве апартаментов для краткосрочного проживания в течение одной-двух недель? Формат таких апартаментов развивают все международные бренды»,— поделился Сергей Сташков. С учетом того что апартаменты на ул. Советской, 30а, предлагаются к продаже на профильных сайтах, объект может быть предназначен для проживания по типу жилого комплекса. Использование помещений в апартаментах в качестве квартир — распространенная практика, обращает внимание собеседник.

Евгения Ахмедова