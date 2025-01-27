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Коммерсантъ FM
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Они стояли за Родину

Как блокадники сходили со сцены после встречи с Владимиром Путиным

27 января президент России Владимир Путин прилетел в Петербург, приехал на Невский пятачок к Рубежному камню и на Пискаревское кладбище, а потом увиделся с несколькими живущими блокадниками. О том, как вставали и шли эти люди,— специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

На Пискаревском кладбище было в этот день не холодно

На Пискаревском кладбище было в этот день не холодно

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На Пискаревском кладбище было в этот день не холодно

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Утро началось с того, что была опубликована телеграмма Владимира Путина «участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)».

Эту телеграмму оказалось непросто найти на сайте kremlin.ru: ее не выставили на главной странице, но среди телеграмм она была.

Между тем телеграмма стала, мне кажется, важнейшим событием этого дня. Там, в Освенциме, где до этого бывал Владимир Путин, сейчас Россию как правопреемницу Советского Союза не представлял не только он, а и вообще никто. Никто не пригласил, никто не поехал.

Но телеграмма появилась — словно через голову организаторов мероприятия адресованная напрямую узникам Аушвица-Биркенау. Как будто решено было побыть хоть один день выше этого.

Но и сказать кое-что, видимо, хотелось. Напомнить, кто освобождал. Об этом — в самом начале телеграммы:

«В январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов. И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории».

Не то что помогли кому-то победить, а сокрушили и одержали. Это, видимо, и хотелось прежде всего сказать. Но и не только это. Хочется верить, что замысел был чище.

«Рассчитываю, что российская еврейская община, организаторы традиционных мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста,— так было сказано, и можно себе представить, с каким энтузиазмом было прочитано в российских еврейских общинах,— продолжат свою многогранную деятельность, направленную на продвижение ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира».

Фотогалерея

80-летие со дня освобождения Освенцима

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Канцлер Германии Олаф Шольц в крематории Освенцима во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения лагеря

Канцлер Германии Олаф Шольц в крематории Освенцима во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения лагеря

Фото: Marvin Ibo Guengoer / BPA / Handout / Reuters

Британский король Карл III ставит свечу во время памятного мероприятия, посвященного освобождению Освенцима

Британский король Карл III ставит свечу во время памятного мероприятия, посвященного освобождению Освенцима

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Бывшая заключенная Освенцима Мириам Циглер держит фотографию, на которой она запечатлена в день освобождения из лагеря смерти

Бывшая заключенная Освенцима Мириам Циглер держит фотографию, на которой она запечатлена в день освобождения из лагеря смерти

Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP

Президент Польши Анджей Дуда (третий слева) в Освенциме

Президент Польши Анджей Дуда (третий слева) в Освенциме

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

В мероприятиях в Освенциме приняли участие около 50 бывших узников немецких концлагерей

В мероприятиях в Освенциме приняли участие около 50 бывших узников немецких концлагерей

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Возложение венков к стене смерти в Освенциме

Возложение венков к стене смерти в Освенциме

Фото: Oded Balilty / AP

Делегация России приняла решение не участвовать в мероприятиях в Освенциме &lt;BR>«Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему»,— сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев

Делегация России приняла решение не участвовать в мероприятиях в Освенциме
«Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему»,— сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев

Фото: Czarek Sokolowski / AP

В Освенцим приехали делегации из Германии, Австрии, Дании, Испании, Португалии, Ватикана, Израиля и других стран

В Освенцим приехали делегации из Германии, Австрии, Дании, Испании, Португалии, Ватикана, Израиля и других стран

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Grzegorz Celejewski / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны разрешило израильскому лидеру Биньямину Нетаньяху приехать на мероприятие, несмотря на выданный МУС ордер на его арест

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны разрешило израильскому лидеру Биньямину Нетаньяху приехать на мероприятие, несмотря на выданный МУС ордер на его арест

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Grzegorz Celejewski / Reuters

Биньямину Нетаньяху однако заявил, что не посетит Освенцим, а делегацию страны возглавит министр образования Йоав Киш

Биньямину Нетаньяху однако заявил, что не посетит Освенцим, а делегацию страны возглавит министр образования Йоав Киш

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон около Парижского мемориала Холокоста

Президент Франции Эмманюэль Макрон около Парижского мемориала Холокоста

Фото: 27, 2025 in Paris, France Thibault Camus / Pool / Reuters / Thibault Camus / Pool / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц (в первом ряду в центре) и члены его кабинета с табличкой «Мы помним» в Берлине

Канцлер Германии Олаф Шольц (в первом ряду в центре) и члены его кабинета с табличкой «Мы помним» в Берлине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Греции Катерина Сакелларопулу возлагает венок к мемориалу Холокоста в Афинах

Президент Греции Катерина Сакелларопулу возлагает венок к мемориалу Холокоста в Афинах

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Главный раввин России Берл Лазар в Еврейском музее в Москве на церемонии возложения цветов к памятнику, посвященному евреям-героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны

Главный раввин России Берл Лазар в Еврейском музее в Москве на церемонии возложения цветов к памятнику, посвященному евреям-героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посол Израиля в России Симона Гальперин в Еврейском музее

Посол Израиля в России Симона Гальперин в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг в Еврейском музее

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: режиссер Кама Гинкас, послы ФРГ Александр Ламбсдорфф, Польши Кшиштоф Краевский, Израиля Симона Гальперин, США Линн Трейси и Великобритании Найджел Кейси в Еврейском музее

Слева направо: режиссер Кама Гинкас, послы ФРГ Александр Ламбсдорфф, Польши Кшиштоф Краевский, Израиля Симона Гальперин, США Линн Трейси и Великобритании Найджел Кейси в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Канцлер Германии Олаф Шольц в крематории Освенцима во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения лагеря

Фото: Marvin Ibo Guengoer / BPA / Handout / Reuters

Британский король Карл III ставит свечу во время памятного мероприятия, посвященного освобождению Освенцима

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Бывшая заключенная Освенцима Мириам Циглер держит фотографию, на которой она запечатлена в день освобождения из лагеря смерти

Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP

Президент Польши Анджей Дуда (третий слева) в Освенциме

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

В мероприятиях в Освенциме приняли участие около 50 бывших узников немецких концлагерей

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Возложение венков к стене смерти в Освенциме

Фото: Oded Balilty / AP

Делегация России приняла решение не участвовать в мероприятиях в Освенциме
«Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему»,— сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев

Фото: Czarek Sokolowski / AP

В Освенцим приехали делегации из Германии, Австрии, Дании, Испании, Португалии, Ватикана, Израиля и других стран

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Grzegorz Celejewski / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны разрешило израильскому лидеру Биньямину Нетаньяху приехать на мероприятие, несмотря на выданный МУС ордер на его арест

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Grzegorz Celejewski / Reuters

Биньямину Нетаньяху однако заявил, что не посетит Освенцим, а делегацию страны возглавит министр образования Йоав Киш

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон около Парижского мемориала Холокоста

Фото: 27, 2025 in Paris, France Thibault Camus / Pool / Reuters / Thibault Camus / Pool / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц (в первом ряду в центре) и члены его кабинета с табличкой «Мы помним» в Берлине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Греции Катерина Сакелларопулу возлагает венок к мемориалу Холокоста в Афинах

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Главный раввин России Берл Лазар в Еврейском музее в Москве на церемонии возложения цветов к памятнику, посвященному евреям-героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посол Израиля в России Симона Гальперин в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: режиссер Кама Гинкас, послы ФРГ Александр Ламбсдорфф, Польши Кшиштоф Краевский, Израиля Симона Гальперин, США Линн Трейси и Великобритании Найджел Кейси в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Нет, особого отношения к главному раввину России Берлу Лазару и главе Федерации еврейских общин России Александру Бороде никто не отменял, это совершенно очевидно.

«Мы продолжим принципиально и жестко противостоять попыткам переписать правовой, моральный приговор, который был вынесен нацистским палачам и их пособникам. Сделаем все, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить распространения антисемитизма, русофобии и других расистских идеологий...»

Что уж говорить, это была хорошая телеграмма, тем более если попытаться отрешиться от сиюминутных смыслов, которые, конечно, тоже были.

Но тем не менее: все бы телеграммы были такими.

Цветы к Рубежному камню и на Пискаревском кладбище Владимир Путин возлагает почти каждый год. В день 81-летия снятия блокады Ленинграда этого не могло не быть.

Там, на Невском пятачке, тяжело ранили его отца. Об этом Владимир Путин рассказал несколько лет назад в колонке журналу «Русский пионер», и стоит повторить:

«А потом их отправили на переформирование в действующую армию — и на Невский пятачок. Это было, наверное, самое горячее место за всю блокаду. Наши войска держали небольшой плацдарм. Четыре километра в ширину и два с небольшим — в глубину. Предполагалось, что это будет плацдарм для будущего прорыва блокады. Но так и не случилось использовать его для этих целей. Блокаду прорвали в другом месте. Тем не менее держали пятачок, держали долго, там были тяжелые бои. Очень тяжелые. Над ним кругом господствующие высоты, его простреливали насквозь. Немцы тоже, конечно, понимали, что именно там может быть прорыв, и старались просто стереть Невский пятачок с лица земли. Есть данные, сколько металла лежит в каждом квадратном метре этой земли. Там до сих пор сплошной металл».

Эту историю с Невским пятачком начинаешь понимать, только когда все это так дотошно прочитаешь:

«И отец рассказывал, как его ранили там. Ранение было тяжелое. Он всю жизнь жил с осколками в ноге: все их так и не вынули. Нога побаливала. Ступня так и не разгибалась потом. Мелкие осколки предпочли не трогать, чтобы кости не раздробить. И, слава богу, ногу сохранили. Могли ведь отнять ее. Хороший врач попался... И вот о том, как он получил ранение. Они с товарищем делали небольшую вылазку в тыл к немцам, ползли-ползли… А дальше и смешно, и грустно: подобрались к немецкому доту, оттуда вышел, отец говорил, здоровый мужик, посмотрел на них… А они не могли подняться, потому что были под прицелом пулемета. “Мужик,— говорит,— на нас посмотрел внимательно, достал гранату, потом вторую и забросал нас этими гранатами. Ну и…” Жизнь такая простая штука и жестокая».

Но с этого все едва ли не только началось.

«А в чем самая главная проблема была, когда он очнулся? — продолжал Владимир Путин.— В том, что это уже была зима, Нева скована льдом, нужно было как-то перебраться на другой берег, до помощи, квалифицированной медицинской помощи. Но сам он, естественно, идти не мог. Он, правда, все же смог добраться до своих на этой стороне реки. Но желающих тащить его на ту сторону было мало, потому что там Нева была как на ладони и простреливалась и артиллерией, и пулеметами. Шансов дойти до того берега почти не было. Но совершенно случайно рядом оказался его сосед по дому в Петергофе. И этот сосед его, не раздумывая, потащил. И дотащил до госпиталя. Оба живые доползли туда. Сосед подождал его в госпитале, убедился, что его прооперировали, и говорит: “Ну все, теперь ты будешь жить, а я пошел умирать”».

Что-то успели, слава богу, и сказать

Что-то успели, слава богу, и сказать

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Что-то успели, слава богу, и сказать

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Тогда на Невском пятачке было, говорят, адски холодно, а сейчас нет, просто ветрено. «Вы, живые, знайте,— написано мерцающими золотистым блеском буквами на гранитной глыбе мемориала,— что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтобы жили вы». И все это так и есть, и красивость слога искупается его смыслом.

Владимир Путин тогда, в колонке «Русскому пионеру», рассказал и о том, как сосед ведь не умер:

«И он пошел обратно. И я потом отца спрашивал: “Ну что же, он погиб?” И к этому рассказу он возвращался несколько раз. Это самого его мучило. Они потерялись, и отец все-таки считал, что сосед погиб. И где-то в 60-х годах, точно этот год не помню, я еще маленький же был, но где-то в начале 60-х годов он пришел вдруг домой, сел на стул и заплакал. Он встретил этого своего спасителя. В магазине. В Ленинграде. Случайно. В магазин зашел за продуктами и увидел его. Это же надо, что оба пошли именно в этот момент именно в этот магазин. Один шанс из миллионов… Потом они приходили к нам домой, встречались… А мама рассказывала, как приходила к отцу в госпиталь, где он лежал после ранения. У них был маленький ребенок, три годика ему было. А голод же, блокада… И отец отдавал ей свой госпитальный паек. Тайно от врачей и медсестер. А она его прятала, выносила домой и кормила ребенка. Ну а потом он в госпитале начал падать в голодные обмороки, врачи и медсестры поняли, что происходит, и перестали ее пускать. А потом и ребенка у нее забрали. Делали это, как она потом повторяла, в явочном порядке с целью спасения малолетних детей от голода. Собирали в детские дома для последующей эвакуации. Родителей даже не спрашивали. Он там заболел — мама говорила, что дифтеритом,— и не выжил. И им не сказали даже, где он был захоронен. Они так и не узнали. И вот в прошлом году незнакомые мне люди по собственной инициативе поработали в архивах и нашли документы на моего брата. И это действительно мой брат. Потому что я знал, что они жили тогда, после того как бежали от наступающих немецких войск из Петродворца, у своих знакомых,— и даже адрес знал. Они жили, как у нас говорят, на Водном канале. Правильней было бы сказать “на Обводном канале”, но в Ленинграде его называют “Водный канал”. Я знаю точно, что они жили там. И совпал не только адрес, откуда его забирали. Совпали имя, фамилия, отчество, год рождения. Это был, конечно, мой брат. И было указано место захоронения: Пискаревское кладбище. И даже конкретный участок был указан».

Вот к этому участку и подходит каждый раз Владимир Путин. Подошел и в этот раз, по «дублеру» главной, широкой дороги к мемориалу «Родина-мать».

Мало ведь кто понимает, почему именно здесь, у края «дублера», останавливается Владимир Путин и почему кладет цветы сюда. А вот именно поэтому.

Потом на концерте «Ленинградская Победа» президент говорил про блокаду то же, что говорят про нее всегда и что нужно говорить и дальше:

— Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма. Враг планировал стереть город с лица земли, заключить его в кольцо и уничтожить бомбежками и артиллерийскими ударами, а мирных жителей просто уморить голодом. Это были осознанные, зафиксированные в документах намерения нацистов, планы по системному уничтожению, истреблению тысяч и тысяч беззащитных людей. И абсолютно ясно, что блокада Ленинграда — в ряду таких чудовищных преступлений против человечности, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников националистов против мирных жителей.

На сцене на стульях сидели несколько очень пожилых людей. Блокадники. К каждому президент подошел три раза: чтобы поздороваться с каждым, вручить медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и чтобы попрощаться.

Встали и пошли

Встали и пошли

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Встали и пошли

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С кем-то, наверное, навсегда, думал я.

Но когда президент ушел, можно было увидеть, что только одного из них увезли со сцены в коляске. Остальные встали и пошли сами. Трудно ли им было? Почти всем невозможно.

Но встали и пошли. Жили и будут жить.

Как всегда, не смогли себе позволить по-другому.

Андрей Колесников, Санкт-Петербург

Фотогалерея

Годовщина блокады

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Первоначально по плану «Барбаросса» Ленинград должен был быть взят полностью. После соединения немецких войск с финскими Балтийское море, согласно плану, становилось внутренним озером Германии

Первоначально по плану «Барбаросса» Ленинград должен был быть взят полностью. После соединения немецких войск с финскими Балтийское море, согласно плану, становилось внутренним озером Германии

Фото: Давид Трахтенберг / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Гитлер придавал взятию города мистическое значение: «С захватом Ленинграда большевиками будет утрачен один из символов революции и может наступить полная катастрофа»

Гитлер придавал взятию города мистическое значение: «С захватом Ленинграда большевиками будет утрачен один из символов революции и может наступить полная катастрофа»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

8 сентября 1941 года немецкие войска заняли Шлиссельбург; началась блокада Ленинграда, длившаяся в итоге 872 дня

8 сентября 1941 года немецкие войска заняли Шлиссельбург; началась блокада Ленинграда, длившаяся в итоге 872 дня

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

На тот момент Ленинград насчитывал 3,4 млн жителей, а уже в 1943-м — 600 тыс. Число жертв значительно превысило число сумевших выбраться из блокадного города по «Дороге жизни» через Ладожское озеро

На тот момент Ленинград насчитывал 3,4 млн жителей, а уже в 1943-м — 600 тыс. Число жертв значительно превысило число сумевших выбраться из блокадного города по «Дороге жизни» через Ладожское озеро

Фото: ИТАР-ТАСС

Эвакуация жителей Ленинграда началась еще в июне 1941 года. Восьмиклассница Лена Мухина начала вести дневник за месяц до начала войны — 22 мая 1941 года. Летом 1942 года в истощенном состоянии она была эвакуирована в город Горький. В своем дневнике школьница так описала события в Ленинграде: «Уже 3 дня, как идет эвакуация детей... На 100 человек прикрепляются один руководитель и одна нянька. По всему городу заканчивается строительство бомбоубежищ, траншей, щелей»

Эвакуация жителей Ленинграда началась еще в июне 1941 года. Восьмиклассница Лена Мухина начала вести дневник за месяц до начала войны — 22 мая 1941 года. Летом 1942 года в истощенном состоянии она была эвакуирована в город Горький. В своем дневнике школьница так описала события в Ленинграде: «Уже 3 дня, как идет эвакуация детей... На 100 человек прикрепляются один руководитель и одна нянька. По всему городу заканчивается строительство бомбоубежищ, траншей, щелей»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В октябре 1941 года были введены продовольственные карточки: рабочие и инженерно-технические работники стали получать по 400 г хлеба в сутки, все остальные — по 200 г. В январе 1942 года эту норму сократили&lt;br> Из дневника Лены Мухиной: «Я работаю в госпитале при Институте охраны материнства и младенчества имени Клары Цеткин. У нас, санитарок, суточное дежурство. Работа очень трудная, но я понемногу привыкаю. Зато я в дни дежурств бываю сыта и получаю карточку первой категории с 400 г хлеба в день»

В октябре 1941 года были введены продовольственные карточки: рабочие и инженерно-технические работники стали получать по 400 г хлеба в сутки, все остальные — по 200 г. В январе 1942 года эту норму сократили
Из дневника Лены Мухиной: «Я работаю в госпитале при Институте охраны материнства и младенчества имени Клары Цеткин. У нас, санитарок, суточное дежурство. Работа очень трудная, но я понемногу привыкаю. Зато я в дни дежурств бываю сыта и получаю карточку первой категории с 400 г хлеба в день»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Б. Кудояров

Осенью 1941 года немецкие войска пытались разрушить город массированными артиллерийскими обстрелами и бомбежками. Основные удары при этом были направлены на склады с продовольствием: так, например, были уничтожены Бадаевские склады, где находилось несколько тысяч тонн продуктов&lt;br>Из дневника Лены Мухиной: «Немцы, наверно, превратят Ленинград в развалины, потом займут его. Мы все, кто успеет убежать, будем жить в лесах. И там мы умрем, или замерзнем от холода, или умрем от голода, или нас убьют...»

Осенью 1941 года немецкие войска пытались разрушить город массированными артиллерийскими обстрелами и бомбежками. Основные удары при этом были направлены на склады с продовольствием: так, например, были уничтожены Бадаевские склады, где находилось несколько тысяч тонн продуктов
Из дневника Лены Мухиной: «Немцы, наверно, превратят Ленинград в развалины, потом займут его. Мы все, кто успеет убежать, будем жить в лесах. И там мы умрем, или замерзнем от холода, или умрем от голода, или нас убьют...»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В ноябре 1941 года советские войска начали контрнаступление, заставив противника отойти к реке Волхов и предотвратив соединение немецких войск с финскими восточнее Ленинграда. К концу года Финляндия практически прекратила боевые действия. В Ленинграде тем временем вышел из строя водопровод, прекратилось теплоснабжение жилых домов&lt;br>Из дневника Лены Мухиной: «Наступила суровая зима. Дома холодно, ибо дрова надо очень экономить, и печка топится только, чтобы приготовить обед; темно... Школа не отапливается, в некоторых классах замерзли чернила, хорошо еще, что школьникам дают без карточек по горячей тарелке супа»

В ноябре 1941 года советские войска начали контрнаступление, заставив противника отойти к реке Волхов и предотвратив соединение немецких войск с финскими восточнее Ленинграда. К концу года Финляндия практически прекратила боевые действия. В Ленинграде тем временем вышел из строя водопровод, прекратилось теплоснабжение жилых домов
Из дневника Лены Мухиной: «Наступила суровая зима. Дома холодно, ибо дрова надо очень экономить, и печка топится только, чтобы приготовить обед; темно... Школа не отапливается, в некоторых классах замерзли чернила, хорошо еще, что школьникам дают без карточек по горячей тарелке супа»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

К концу 1941 года положение жителей Ленинграда резко ухудшилось&lt;br>Из дневника врача одного из ленинградских госпиталей: «18.12.41. почти 4 месяца мы в блокаде. Нет подвоза продуктов, нет топлива. Электростанция, несмотря на все ухищрения сволочей-гитлеровцев, уцелела, но запасы так незначительны, что электрическим светом почти пользоваться нельзя... Дома почти не отапливались в этом году. Нашу надстройку до вчерашнего дня топили, а сегодня уже не топят. Нечем. Итак, ленинградцы имеют основную триаду: холод, голод и темноту»

К концу 1941 года положение жителей Ленинграда резко ухудшилось
Из дневника врача одного из ленинградских госпиталей: «18.12.41. почти 4 месяца мы в блокаде. Нет подвоза продуктов, нет топлива. Электростанция, несмотря на все ухищрения сволочей-гитлеровцев, уцелела, но запасы так незначительны, что электрическим светом почти пользоваться нельзя... Дома почти не отапливались в этом году. Нашу надстройку до вчерашнего дня топили, а сегодня уже не топят. Нечем. Итак, ленинградцы имеют основную триаду: холод, голод и темноту»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / А. Гаранин

Смертность от голода в Ленинграде стала массовой: в день умирало по несколько тысяч человек, при этом мужская смертность превышала женскую

Смертность от голода в Ленинграде стала массовой: в день умирало по несколько тысяч человек, при этом мужская смертность превышала женскую

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Еще одним фактором высокой смертности среди населения стали аномальные морозы: так, в январе 1942 года температура опускалась ниже 30 градусов Цельсия&lt;br>Из записей Лены Мухиной: «Ака уже не встает вовсе с постели... По правде говоря, если Ака умрет, это будет лучше и для нее, и для нас с мамой. Так нам приходится все делить на три части, а так мы с мамой все будем делить пополам. Ака — лишний только рот. Я сама не знаю, как я могу писать такие строки. Но у меня сердце теперь как каменное»

Еще одним фактором высокой смертности среди населения стали аномальные морозы: так, в январе 1942 года температура опускалась ниже 30 градусов Цельсия
Из записей Лены Мухиной: «Ака уже не встает вовсе с постели... По правде говоря, если Ака умрет, это будет лучше и для нее, и для нас с мамой. Так нам приходится все делить на три части, а так мы с мамой все будем делить пополам. Ака — лишний только рот. Я сама не знаю, как я могу писать такие строки. Но у меня сердце теперь как каменное»

Фото: AP

Из-за нехватки в Ленинграде продовольствия на предприятиях и в общественном питании активно использовались пищевые заменители: в хлебопекарной промышленности добавляли целлюлозу, в мясную продукцию — соевую муку, кишки, плазму крови животных&lt;br>Из дневника Лены Мухиной: «Сегодня у нас был вкусный суп с мясом и макаронами. Кошачьего мяса хватит еще на два раза. Хорошо бы раздобыть где-нибудь еще кошку... »

Из-за нехватки в Ленинграде продовольствия на предприятиях и в общественном питании активно использовались пищевые заменители: в хлебопекарной промышленности добавляли целлюлозу, в мясную продукцию — соевую муку, кишки, плазму крови животных
Из дневника Лены Мухиной: «Сегодня у нас был вкусный суп с мясом и макаронами. Кошачьего мяса хватит еще на два раза. Хорошо бы раздобыть где-нибудь еще кошку... »

Фото: Борис Кудояров / РИА Новости

В 1942 году в Ленинграде было организовано дополнительное лечебное питание по повышенным нормам в специальных стационарах при заводах и фабриках, а также в некоторых городских столовых. При гостинице «Астория» начал работать стационар для ученых и творческих работников&lt;br>Из дневника Лены Мухиной: «Вот мы здесь с голода мрем, как мухи, а в Москве Сталин вчера дал опять обед в честь Идена. Прямо безобразие, они там жрут, как черти...»

В 1942 году в Ленинграде было организовано дополнительное лечебное питание по повышенным нормам в специальных стационарах при заводах и фабриках, а также в некоторых городских столовых. При гостинице «Астория» начал работать стационар для ученых и творческих работников
Из дневника Лены Мухиной: «Вот мы здесь с голода мрем, как мухи, а в Москве Сталин вчера дал опять обед в честь Идена. Прямо безобразие, они там жрут, как черти...»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1941-1942 годах советские войска предпринимали несколько попыток прорыва блокады, однако все они были неудачными. Единственное, что связывало Ленинград с Большой землей — «Дорога жизни» через Ладожское озеро, которая позволяла зимой перевозить грузы любого веса

В 1941-1942 годах советские войска предпринимали несколько попыток прорыва блокады, однако все они были неудачными. Единственное, что связывало Ленинград с Большой землей — «Дорога жизни» через Ладожское озеро, которая позволяла зимой перевозить грузы любого веса

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Д. Трахтенберг

Для борьбы с голодом предпринимали всевозможные усилия. Огороды устраивали на любом свободном куске земли. Выращивали картошку, капусту и другие овощи

Для борьбы с голодом предпринимали всевозможные усилия. Огороды устраивали на любом свободном куске земли. Выращивали картошку, капусту и другие овощи

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / А.Глимов

Неотъемлемой частью быта ленинградцев стала добыча топлива: в жилых квартирах использовались в основном печки-буржуйки, которые топились всем, что можно было сжечь. В городе тем временем перестал работать электротранспорт&lt;br>Из блокадного дневника Лены Мухиной: «Вчера мы с мамой сидели у потухнувшей печки, тесно прижавшись друг к другу. Нам было так хорошо, из печки нас обдавало теплом, желудки наши были сыты. Мы мечтали о нашей будущей жизни. О том, что мы будем готовить на обед»

Неотъемлемой частью быта ленинградцев стала добыча топлива: в жилых квартирах использовались в основном печки-буржуйки, которые топились всем, что можно было сжечь. В городе тем временем перестал работать электротранспорт
Из блокадного дневника Лены Мухиной: «Вчера мы с мамой сидели у потухнувшей печки, тесно прижавшись друг к другу. Нам было так хорошо, из печки нас обдавало теплом, желудки наши были сыты. Мы мечтали о нашей будущей жизни. О том, что мы будем готовить на обед»

Фото: Б. Кудояров / Фотоархив журнала «Огонёк»

Весной 1942 года — с потеплением и улучшением питания — в Ленинграде сократилось количество внезапных смертей на улицах. Все трудоспособное население вышло расчищать город от мусора&lt;br> Из дневника Лены Мухиной:«Милая, дорогая, любимая мама. Ты не дожила до улучшения всего каких-нибудь несколько дней. Ты умерла 7-го утром, а 11-го прибавили хлеба, а 12-го дали крупу»

Весной 1942 года — с потеплением и улучшением питания — в Ленинграде сократилось количество внезапных смертей на улицах. Все трудоспособное население вышло расчищать город от мусора
Из дневника Лены Мухиной:«Милая, дорогая, любимая мама. Ты не дожила до улучшения всего каких-нибудь несколько дней. Ты умерла 7-го утром, а 11-го прибавили хлеба, а 12-го дали крупу»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Д. Трахтенберг

Из дневника школьницы Лены Мухиной: «Скорей бы уехать из этого проклятого Ленинграда. Правда, это прекрасный, красивый город, и я к нему сильно привыкла. Но не могу его больше видеть, а тем более любить. Город, где мне пришлось пережить столько горя, где я потеряла все, что имела. Нет, этот город, его имя я буду всю жизнь вспоминать с содроганием в сердце. Скоро, скоро я уеду отсюда, и, надеюсь, навсегда»

Из дневника школьницы Лены Мухиной: «Скорей бы уехать из этого проклятого Ленинграда. Правда, это прекрасный, красивый город, и я к нему сильно привыкла. Но не могу его больше видеть, а тем более любить. Город, где мне пришлось пережить столько горя, где я потеряла все, что имела. Нет, этот город, его имя я буду всю жизнь вспоминать с содроганием в сердце. Скоро, скоро я уеду отсюда, и, надеюсь, навсегда»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В апреле 1942 года в Ленинграде был вновь запущен регулярный пассажирский трамвай — для этого пришлось восстановить около 150 км контактной сети. Пуск троллейбуса при этом городские власти сочли нецелесообразным&lt;br>Из записей Лены Мухиной: «Сегодня пошли трамваи. Какая радость»

В апреле 1942 года в Ленинграде был вновь запущен регулярный пассажирский трамвай — для этого пришлось восстановить около 150 км контактной сети. Пуск троллейбуса при этом городские власти сочли нецелесообразным
Из записей Лены Мухиной: «Сегодня пошли трамваи. Какая радость»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Д. Трахтенберг

Летом 1942 года немецкое командование решило активизировать боевые действия на Ленинградском фронте, и в первую очередь усилить артиллерийские обстрелы и бомбардировки города

Летом 1942 года немецкое командование решило активизировать боевые действия на Ленинградском фронте, и в первую очередь усилить артиллерийские обстрелы и бомбардировки города

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Б. Кудояров

Из дневника Лены Мухиной: «Вторая В.Т. (воздушная тревога — &quot;Ъ&quot;) за день. Как будет глупо и досадно умереть перед самым отъездом, пережив все ужасы этой зимы, голод и стужу. Быть может, это мои последние строки. Очень прошу: кто найдет этот дневник, отослать его по адресу: г. Горький, переулок Могилевича, д. 5, кв. 1, Е.Н. Журковой»

Из дневника Лены Мухиной: «Вторая В.Т. (воздушная тревога — "Ъ") за день. Как будет глупо и досадно умереть перед самым отъездом, пережив все ужасы этой зимы, голод и стужу. Быть может, это мои последние строки. Очень прошу: кто найдет этот дневник, отослать его по адресу: г. Горький, переулок Могилевича, д. 5, кв. 1, Е.Н. Журковой»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Зимой 1943 года советским войскам удалось наконец прорвать блокаду: 18 января был освобожден Шлиссельбург и очищено все южное побережье Ладоги. Была восстановлена сухопутная связь Ленинграда с Большой землей, проложены автомобильная и железная дороги, получившие название «Дорога победы». К этому моменту в городе оставалось около 800 тыс. жителей

Зимой 1943 года советским войскам удалось наконец прорвать блокаду: 18 января был освобожден Шлиссельбург и очищено все южное побережье Ладоги. Была восстановлена сухопутная связь Ленинграда с Большой землей, проложены автомобильная и железная дороги, получившие название «Дорога победы». К этому моменту в городе оставалось около 800 тыс. жителей

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Б. Кудояров

Таблички с надписью «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», появившиеся в Ленинграде во время блокады, были позднее воссозданы в память о трагических событиях

Таблички с надписью «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», появившиеся в Ленинграде во время блокады, были позднее воссозданы в память о трагических событиях

Фото: Lvova / Wikipedia

27 января 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда, длившаяся почти два с половиной года. По разным данным, за это время погибли от 300 тыс. до 1,5 млн человек, подавляющее большинство умерло от голода. 1 мая 1945 года за героизм и мужество, проявленные жителями во время блокады, Ленинград получил звание города-героя

27 января 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда, длившаяся почти два с половиной года. По разным данным, за это время погибли от 300 тыс. до 1,5 млн человек, подавляющее большинство умерло от голода. 1 мая 1945 года за героизм и мужество, проявленные жителями во время блокады, Ленинград получил звание города-героя

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

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Первоначально по плану «Барбаросса» Ленинград должен был быть взят полностью. После соединения немецких войск с финскими Балтийское море, согласно плану, становилось внутренним озером Германии

Фото: Давид Трахтенберг / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Гитлер придавал взятию города мистическое значение: «С захватом Ленинграда большевиками будет утрачен один из символов революции и может наступить полная катастрофа»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

8 сентября 1941 года немецкие войска заняли Шлиссельбург; началась блокада Ленинграда, длившаяся в итоге 872 дня

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

На тот момент Ленинград насчитывал 3,4 млн жителей, а уже в 1943-м — 600 тыс. Число жертв значительно превысило число сумевших выбраться из блокадного города по «Дороге жизни» через Ладожское озеро

Фото: ИТАР-ТАСС

Эвакуация жителей Ленинграда началась еще в июне 1941 года. Восьмиклассница Лена Мухина начала вести дневник за месяц до начала войны — 22 мая 1941 года. Летом 1942 года в истощенном состоянии она была эвакуирована в город Горький. В своем дневнике школьница так описала события в Ленинграде: «Уже 3 дня, как идет эвакуация детей... На 100 человек прикрепляются один руководитель и одна нянька. По всему городу заканчивается строительство бомбоубежищ, траншей, щелей»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В октябре 1941 года были введены продовольственные карточки: рабочие и инженерно-технические работники стали получать по 400 г хлеба в сутки, все остальные — по 200 г. В январе 1942 года эту норму сократили
Из дневника Лены Мухиной: «Я работаю в госпитале при Институте охраны материнства и младенчества имени Клары Цеткин. У нас, санитарок, суточное дежурство. Работа очень трудная, но я понемногу привыкаю. Зато я в дни дежурств бываю сыта и получаю карточку первой категории с 400 г хлеба в день»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Б. Кудояров

Осенью 1941 года немецкие войска пытались разрушить город массированными артиллерийскими обстрелами и бомбежками. Основные удары при этом были направлены на склады с продовольствием: так, например, были уничтожены Бадаевские склады, где находилось несколько тысяч тонн продуктов
Из дневника Лены Мухиной: «Немцы, наверно, превратят Ленинград в развалины, потом займут его. Мы все, кто успеет убежать, будем жить в лесах. И там мы умрем, или замерзнем от холода, или умрем от голода, или нас убьют...»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В ноябре 1941 года советские войска начали контрнаступление, заставив противника отойти к реке Волхов и предотвратив соединение немецких войск с финскими восточнее Ленинграда. К концу года Финляндия практически прекратила боевые действия. В Ленинграде тем временем вышел из строя водопровод, прекратилось теплоснабжение жилых домов
Из дневника Лены Мухиной: «Наступила суровая зима. Дома холодно, ибо дрова надо очень экономить, и печка топится только, чтобы приготовить обед; темно... Школа не отапливается, в некоторых классах замерзли чернила, хорошо еще, что школьникам дают без карточек по горячей тарелке супа»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

К концу 1941 года положение жителей Ленинграда резко ухудшилось
Из дневника врача одного из ленинградских госпиталей: «18.12.41. почти 4 месяца мы в блокаде. Нет подвоза продуктов, нет топлива. Электростанция, несмотря на все ухищрения сволочей-гитлеровцев, уцелела, но запасы так незначительны, что электрическим светом почти пользоваться нельзя... Дома почти не отапливались в этом году. Нашу надстройку до вчерашнего дня топили, а сегодня уже не топят. Нечем. Итак, ленинградцы имеют основную триаду: холод, голод и темноту»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / А. Гаранин

Смертность от голода в Ленинграде стала массовой: в день умирало по несколько тысяч человек, при этом мужская смертность превышала женскую

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Еще одним фактором высокой смертности среди населения стали аномальные морозы: так, в январе 1942 года температура опускалась ниже 30 градусов Цельсия
Из записей Лены Мухиной: «Ака уже не встает вовсе с постели... По правде говоря, если Ака умрет, это будет лучше и для нее, и для нас с мамой. Так нам приходится все делить на три части, а так мы с мамой все будем делить пополам. Ака — лишний только рот. Я сама не знаю, как я могу писать такие строки. Но у меня сердце теперь как каменное»

Фото: AP

Из-за нехватки в Ленинграде продовольствия на предприятиях и в общественном питании активно использовались пищевые заменители: в хлебопекарной промышленности добавляли целлюлозу, в мясную продукцию — соевую муку, кишки, плазму крови животных
Из дневника Лены Мухиной: «Сегодня у нас был вкусный суп с мясом и макаронами. Кошачьего мяса хватит еще на два раза. Хорошо бы раздобыть где-нибудь еще кошку... »

Фото: Борис Кудояров / РИА Новости

В 1942 году в Ленинграде было организовано дополнительное лечебное питание по повышенным нормам в специальных стационарах при заводах и фабриках, а также в некоторых городских столовых. При гостинице «Астория» начал работать стационар для ученых и творческих работников
Из дневника Лены Мухиной: «Вот мы здесь с голода мрем, как мухи, а в Москве Сталин вчера дал опять обед в честь Идена. Прямо безобразие, они там жрут, как черти...»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1941-1942 годах советские войска предпринимали несколько попыток прорыва блокады, однако все они были неудачными. Единственное, что связывало Ленинград с Большой землей — «Дорога жизни» через Ладожское озеро, которая позволяла зимой перевозить грузы любого веса

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Д. Трахтенберг

Для борьбы с голодом предпринимали всевозможные усилия. Огороды устраивали на любом свободном куске земли. Выращивали картошку, капусту и другие овощи

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / А.Глимов

Неотъемлемой частью быта ленинградцев стала добыча топлива: в жилых квартирах использовались в основном печки-буржуйки, которые топились всем, что можно было сжечь. В городе тем временем перестал работать электротранспорт
Из блокадного дневника Лены Мухиной: «Вчера мы с мамой сидели у потухнувшей печки, тесно прижавшись друг к другу. Нам было так хорошо, из печки нас обдавало теплом, желудки наши были сыты. Мы мечтали о нашей будущей жизни. О том, что мы будем готовить на обед»

Фото: Б. Кудояров / Фотоархив журнала «Огонёк»

Весной 1942 года — с потеплением и улучшением питания — в Ленинграде сократилось количество внезапных смертей на улицах. Все трудоспособное население вышло расчищать город от мусора
Из дневника Лены Мухиной:«Милая, дорогая, любимая мама. Ты не дожила до улучшения всего каких-нибудь несколько дней. Ты умерла 7-го утром, а 11-го прибавили хлеба, а 12-го дали крупу»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Д. Трахтенберг

Из дневника школьницы Лены Мухиной: «Скорей бы уехать из этого проклятого Ленинграда. Правда, это прекрасный, красивый город, и я к нему сильно привыкла. Но не могу его больше видеть, а тем более любить. Город, где мне пришлось пережить столько горя, где я потеряла все, что имела. Нет, этот город, его имя я буду всю жизнь вспоминать с содроганием в сердце. Скоро, скоро я уеду отсюда, и, надеюсь, навсегда»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В апреле 1942 года в Ленинграде был вновь запущен регулярный пассажирский трамвай — для этого пришлось восстановить около 150 км контактной сети. Пуск троллейбуса при этом городские власти сочли нецелесообразным
Из записей Лены Мухиной: «Сегодня пошли трамваи. Какая радость»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Д. Трахтенберг

Летом 1942 года немецкое командование решило активизировать боевые действия на Ленинградском фронте, и в первую очередь усилить артиллерийские обстрелы и бомбардировки города

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Б. Кудояров

Из дневника Лены Мухиной: «Вторая В.Т. (воздушная тревога — "Ъ") за день. Как будет глупо и досадно умереть перед самым отъездом, пережив все ужасы этой зимы, голод и стужу. Быть может, это мои последние строки. Очень прошу: кто найдет этот дневник, отослать его по адресу: г. Горький, переулок Могилевича, д. 5, кв. 1, Е.Н. Журковой»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Зимой 1943 года советским войскам удалось наконец прорвать блокаду: 18 января был освобожден Шлиссельбург и очищено все южное побережье Ладоги. Была восстановлена сухопутная связь Ленинграда с Большой землей, проложены автомобильная и железная дороги, получившие название «Дорога победы». К этому моменту в городе оставалось около 800 тыс. жителей

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Б. Кудояров

Таблички с надписью «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», появившиеся в Ленинграде во время блокады, были позднее воссозданы в память о трагических событиях

Фото: Lvova / Wikipedia

27 января 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда, длившаяся почти два с половиной года. По разным данным, за это время погибли от 300 тыс. до 1,5 млн человек, подавляющее большинство умерло от голода. 1 мая 1945 года за героизм и мужество, проявленные жителями во время блокады, Ленинград получил звание города-героя

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

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