В контрактах усмотрели элементы брака

В Арбитражном суде Пермского края состоялось предварительное заседание по иску прокуратуры к издателю газеты Business Class, ООО «Центр деловой информации» (ЦДИ) и городской думе. Надзорный орган требует признать ничтожными семь контрактов на оказание информационных услуг, которые общество заключило с муниципалитетом. Как считает заявитель, все они были подписаны в условиях конфликта интересов, поскольку контрактный поверенный думы Константин Шестаков и директор ЦДИ Светлана Мазанова фактически состоят в брачных отношениях. Прокуратура требует также взыскать с ООО более 36 млн руб. в порядке реституции. Ответчики говорят, что все контракты были выполнены, а требования реституции фактически являются попыткой конфискации денег у ЦДИ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С заявлением к ООО «Центр деловой информации» и Пермской городской думе прокуратура края обратилась в суд в декабре прошлого года. Надзорный орган требует признать ничтожными семь контрактов на информирование населения, которые ЦДИ и муниципалитет заключили в 2022–2023 годах. Прокуратура требует также применить последствия недействительности сделок и взыскать с ООО 36,73 млн руб. (31,309 млн руб., заплаченные за исполнение контрактов, и проценты за пользование чужими денежными средствами).

Представитель заявителя Кристина Соромотина в ходе процесса пояснила: требования основываются на мнении прокуратуры, что контракты были заключены в условиях конфликта интересов. В частности, контрактный поверенный думы Константин Шестаков находится в близких отношениях с директором ООО «Центр деловой информации» Светланой Мазановой. Это, по словам госпожи Соромотиной, было установлено решением Ленинского райсуда, в котором прокуратура добилась решения об увольнении господина Шестакова с муниципальной службы «в связи с утратой доверия». Прокуратура считает, что фактически они состоят в брачных отношениях. «Законодательство о закупочной деятельности исходит из того, что между участниками закупок не должно быть близких связей»,— резюмировала прокурор. Также прокурор считает, что ООО не подтвердило собственных расходов, которые оно понесло при исполнении контрактов. Более того, судя по отчетности, часть контрактов вообще были убыточными для ЦДИ.

По мнению юриста Пермской городской думы, контракты были заключены в соответствии с законодательством. При этом Константин Шестаков и Светлана Мазанова не состояли в родственных отношениях на момент подписания контрактов, поэтому не попадали в категорию лиц, которым по законодательству нельзя быть сторонами закупок. О возможном конфликте интересов при осуществлении закупок в муниципалитете, как пояснила юрист, ничего не знали. Кроме того, проверку обстоятельств заключения контрактов проводила федеральная антимонопольная служба, которая нарушений не обнаружила. Тем более что контракты исполнены, претензий к работе ЦДИ у городской думы нет.

Адвокат Андрей Сачихин, представляющий ООО «Центр деловой информации», просил в удовлетворении требований отказать. По его словам, господин Шестаков не занимался подготовкой контрактов, а лишь подписывал документы. К тому же организатором закупки вообще было управление муниципального заказа администрации Перми, а не дума. Также он не имел отношения к установлению максимальной цены контракта. Адвокат считает, что решение Ленинского райсуда Перми не может быть преюдициальным в данном споре. «ЦДИ не был его участником, мы обращались с ходатайством о привлечении к делу в качестве третьего лица, но в его удовлетворении было отказано»,— отметил юрист. Кроме того, он указал, что двусторонняя реституция, на которой настаивает прокуратура, предполагает возвращение обеих сторон к первоначальному положению до заключения сделок. При этом господин Сачихин не понимает, что в этом случае может сделать муниципалитет, поскольку услуги по контракту ЦДИ оказал. Взыскание денег в данном случае будет не реституцией, а фактической конфискацией, считает адвокат.

Вопрос реституции интересовал и председательствующую в процессе Юлию Иванову. На соответствующий вопрос представитель надзорного органа ответил, что заявитель пока «не совсем понимает», как заказчик может произвести «возврат материалов», которые были изданы в рамках контракта.

В итоге суд отложил предварительное заседание до 26 февраля текущего года. Представители ЦДИ намерены ходатайствовать о допросе на основном заседании Константина Шестакова в качестве свидетеля.

Дмитрий Астахов