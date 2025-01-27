Правительство поддержало идею продлить решение о призыве гражданина

Правительство поддержало законопроект, изменяющий порядок призыва граждан на военную службу. Он предусматривает, что решение о призыве, не выполненное в период призывной кампании, будет действовать в последующие призывные периоды в течение года с момента принятия.

Проект был утвержден на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности сегодня, 27 января. Отзыв правительства на инициативу есть в распоряжении «Ъ». Когда инициатива будет внесена на рассмотрение в Госдуму — не сообщается.

Поправки в ст. 27 и 28 закона «О воинской обязанности и военной службе» подготовил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Проект предлагает создать одну призывную комиссию в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах. В отзыве правительства говорится, что это позволит сократить число врачей-специалистов, задействованных в призывной кампании и одновременно востребованных в муниципальной системе здравоохранения.

Полина Мотызлевская