Главные новости за 27 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Несмотря на снижение активности на складском рынке, маркетплейсы продолжают заключать крупные сделки в Санкт-Петербурге. «Яндекс Маркет» договорился об аренде комплекса «Фортис 11» площадью 63 тыс. кв. м в поселке Шушары. По мнению экспертов, это позволит компании усилить позиции в конкуренции с Ozon и Wildberries. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Правительство Санкт-Петербурга расторгло еще один контракт на проектирование метро. Речь идет о строительстве участка Фрунзенско-Приморской линии от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект», сообщила «Фонтанка». Договор был заключен с «Метрогипротранс». Уведомление о его расторжении было размещено на прошлой неделе, но датой подписания указан декабрь.

Бюджет Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга в 2025 году уменьшится на 14%. А за прошедший год снизился показатель собираемости взносов от населения. Руководство фонда говорит, что в 2024-м одной из наиболее значимых по масштабам работ стала замена лифтов в жилых домах: обновили почти 2,4 тыс. подъемных устройств, в этом году таких массовых замен уже не будет. Подробнее — на сайте «Ъ-СПб».

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад об очистке пешеходных зон от наледи, сообщили в Следственном комитете. По словам господина Бастрыкина, 22 января из-за халатного отношения к уборке на льду поскользнулись четыре человека, в том числе пенсионерка. Все они получили травмы и были доставлены в больницы.

Федеральная девелоперская компания DOGMA инвестирует 28 млрд рублей в строительство жилого комплекса в деревне Юкки под Петербургом. Как сообщили в пресс-службе застройщика, финансовым партнером проекта выступает Сбер. Жилой комплекс DOGMA ЮККИ станет для девелопера первым проектом в Северо-Западном федеральном округе.

Сотрудники правопорядка прикрыли в Петербурге деятельность банды, которая поставила на поток легализацию трудовых мигрантов. В полицию для проверки на причастность к криминальной схеме доставили 16 человек. Среди них оказалась глава ОПГ, в отношении нее избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. По предварительным данным, злоумышленники с 2023 года предоставляли иностранцам и их работодателям услуги по оформлению фиктивных документов.

Президент России Владимир Путин прибыл в Петербург, где принял участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке, посетил Пискаревское мемориальное кладбище и концерт «Ленинградская победа» в БКЗ «Октябрьский».

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) укомплектует поезда метрополитена Санкт-Петербурга сверхпрочным стеклом, сообщили в пресс-службе компании. Стекла установят в кабины машинистов до 2026 года. Они способны выдержать удар предмета весом в килограмм на скорости до 180 км в час. Помимо Петербурга, таким остеклением оснастят поезда в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Петербургский композитор, продюсер, соавтор хита «Сигма бой» и отец певицы Бэтси Михаил Чертищев прокомментировал заявление немецкого политика, члена Европарламента от партии «Вольт Европа» Нелы Риль с требованием запретить композицию. В разговоре с «Ъ-СПб» он подчеркнул, что при создании песни они не преследовали политических целей.

Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил бывшего заместителя начальника аппарата губернатора Санкт-Петербурга Максима Филиппова вице-губернатором. Он займет пост заместителя главы региона по правовым вопросам, сообщили в пресс-службе администрации субъекта. В правительстве Петербурга господин Филиппов проработал с 2019 по 2021 годы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглову рассказал посетившему город в День снятия блокады президенту РФ Владимиру Путину о реализации крупнейших проектов в транспортной сфере. В частности, господин Беглов доложил о планах открыть рабочее движение по Большому Смоленскому мосту раньше намеченного срока — в 2027 году. Также градоначальник представил главе государства проект будущего мемориала на Пулковских высотах.

Петербургский ФК «Зенит» проиграл два матча за один день на тренировочных сборах в Катаре. В первой половине дня сине-бело-голубые со счетом 1:3 уступили московскому «Динамо», а вечером — армянскому клубу «Ноа» (1:2). Подробнее — в спортивном обзоре «Ъ-СПб».