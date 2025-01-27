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Контракт на проектирование метро до «Шуваловского проспекта» расторгли в Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга расторгло еще один контракт на проектирование метро. Речь идет о строительстве участка Фрунзенско-Приморской линии от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект», пишет «Фонтанка».

Договор был заключен с «Метрогипротранс». Организация уже проектировала часть станций петербургской подземки. Уведомление о расторжении договора было размещено на прошлой неделе, но датой подписания указан декабрь.

Смольный в лице ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» сообщил подрядчику об отказе от контракта в одностороннем порядке. «Метрогипротранс» сорвал сроки выполнения работы, поскольку они должны были быть выполнение еще четыре года назад. Во-вторых, у компании отсутствует действующая лицензия ФСБ, необходимая при работе с гостайной. Этот документ был аннулирован в прошлом году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГИОП выдал разрешение на реконструкцию вестибюля станции метро «Парк Победы».

Татьяна Титаева

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