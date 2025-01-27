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Бастрыкин возмутился уборкой наледи в Петербурге после очередных травм жителей

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад об очистке пешеходных зон от наледи, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Бастрыкина, 22 января из-за халатного отношения к уборке на льду поскользнулись четыре человека, в том числе пенсионерка. Все они получили травмы и были доставлены в больницы.

С начала зимнего сезона в Петербурге при аналогичных обстоятельствах пострадали более тысячи граждан. Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что глава СК России поручил разобраться с нападением группы мигрантов на петербуржцев.

Андрей Маркелов

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