Бастрыкин возмутился уборкой наледи в Петербурге после очередных травм жителей

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад об очистке пешеходных зон от наледи, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Бастрыкина, 22 января из-за халатного отношения к уборке на льду поскользнулись четыре человека, в том числе пенсионерка. Все они получили травмы и были доставлены в больницы.

С начала зимнего сезона в Петербурге при аналогичных обстоятельствах пострадали более тысячи граждан. Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что глава СК России поручил разобраться с нападением группы мигрантов на петербуржцев.

Андрей Маркелов