Беглов представил Путину проект будущего мемориала на Пулковских высотах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил прибывшему в город с визитом президенту РФ Владимиру Путина проект нового мемориала в память участников Ленинградской битвы на Пулковских высотах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

По словам градоначальника, на объекте уже установили закладной камень и провели архитектурный конкурс. Господин Беглов уточнил, что мемориал Ленинградской битве планируется возвести на точке, где в 1941-1943 годах проходила реальная линия фронта. Центром комплекса станет безымянная высота, возвышающаяся над ландшафтом на 9,7 метра. На ней установят гранитный обелиск высотой 40 м. Планируется также, что парк площадью 17 га на Пулковских высотах будет состоять из шести Аллей славы — по числу фронтов, в разное время принимавших участие в Ленинградской битве.

«Высотные и световые параметры стелы проработаны с учетом близости аэропорта Пулково»,— доложил при этом губернатор Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что главный вход в будущий парк будет размещен на площади Ленинградской битвы. На центральной стеле разместят барельефы шести фронтовых штандартов.

Напомним, что 27 января Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке, посетил Пискаревское мемориальное кладбище и концерт «Ленинградская победа» в БКЗ «Октябрьский».

Андрей Цедрик