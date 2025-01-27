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«Яндекс Маркет» нашелся в Шушарах

Онлайн-площадка втрое увеличит складские площади в Петербурге

Несмотря на снижение активности на складском рынке, маркетплейсы продолжают заключать крупные сделки в Санкт-Петербурге. «Яндекс Маркет» договорился об аренде комплекса «Фортис 11» площадью 63 тыс. кв. м в поселке Шушары. По мнению экспертов, это позволит компании усилить позиции в конкуренции с Ozon и Wildberries.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Яндекс Маркет» договорился об аренде склада «Фортис 11» в поселке Шушары, рассказали источники «Ъ-СПб» на рынке недвижимости. По их информации, маркетплейс целиком снял объект площадью 63 тыс. кв. м. В «Яндекс Маркете» сообщили «Ъ-СПб», что собираются арендовать складской комплекс. Это позволит партнерам получить новые места для хранения товара и нарастить продажи, сократив срок доставки заказов, пояснил представитель маркетплейса.

Складской комплекс «Фортис 11» был введен в эксплуатацию в конце 2024 года. Его инвестор — закрытый паевой инвестиционный фонд под управлением компании «Фортис-Инвест». Источники «Ъ-СПб» связывают ее с банком «Санкт-Петербург». В «Фортис-Инвест» не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

При аренде такого объема площадей ставка, скорее всего, была чуть ниже рыночной, отмечает старший директор, руководитель офиса CMWP в Санкт-Петербурге Андрей Амосов. Этот показатель мог составить 9,5 тыс. рублей за кв. м в год без учета операционных расходов и коммунальных платежей, уточняет он. Средняя стоимость аренды складов класса А — 10,2 тыс. рублей за «квадрат» в год, говорит директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International в Санкт-Петербурге Александр Шевелев.

Увеличение логистических мощностей даст «Яндекс Маркету» возможность ускорить развитие в Петербурге и Ленобласти, замечает глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Маркетплейс нуждался в дополнительных площадях, чтобы выдержать конкуренцию с другими онлайн-площадками, добавляет Андрей Амосов.

Аренда нового склада может позволить «Яндекс Маркету» организовать новый фулфилмент-центр и оптимизировать цепочки поставок, считает руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. Пока компания не обладает большими площадями в городе и области: в аренде у нее находится около 30 тыс. кв. м складов, напоминает эксперт.

Маркетплейсы остаются одними из самых активных игроков на складском рынке России, указывает партнер NF Group (консультант сделки) Константин Фомиченко. C 2021 по 2024 год доля сегмента e-commerce в структуре сделок (без учета строительства объектов под собственные нужды) выросла с 39 до 65%, подсчитал он.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2024 году спрос онлайн-ритейлеров на складские помещения снизился почти в три раза, до 214 тыс. кв. м, указывает Евгений Бумагин. Такой результат был связан с высокой базой предыдущего года, которую во многом обеспечили крупные сделки Ozon, объясняет он.

Потребность маркетплейсов в складах более-менее удовлетворена, поэтому в 2025 году вряд ли стоит ожидать повторения прежних рекордов, полагает Андрей Амосов. Кроме того, развитие онлайн-площадок сдерживается из-за дефицита складов, указывает Михаил Бурмистров.

На этом фоне маркетплейсы все больше фокусируются на развитии собственных логистических мощностей, высвобождая арендованные впрок объекты, подчеркивает Александр Шевелев. В результате объем прямой и скрытой вакансии на рынке по итогам первого полугодия 2025 года может составить 200 тыс. кв. м, прогнозирует он.

Константин Куркин

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