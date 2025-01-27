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Гол Соболева не помог «Зениту» одержать победу над «Динамо» в товарищеском матче

Петербургский «Зенит» проиграл московскому «Динамо» в товарищеском матче, который состоялся днем 27 января в катарской Дохе. Команда Сергея Семака уступила бело-голубым со счетом 1:3.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Единственный мяч в составе петербуржцев на 80-й минуте забил экс-форвард «Спартака» Александр Соболев. К этому моменту москвичи вели со счетом 0:2. Отличились Николас Маричаль (58-я) и Даниил Фомин (70-я). Точку в матче поставил за четыре минуты до окончания основного времени поставил Ярослав Гладышев.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что это не первая игра «Зенита» на зимних сборах. Сине-бело-голубые провели две встречи со сборной Иордании. Одна из них закончилась вничью, другая — минимальной победой петербуржцев. Единственный мяч забил все тот же Соболев.

Андрей Маркелов

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