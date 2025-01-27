«Зенит» проиграл дважды

ФК «Зенит» в понедельник провел два контрольных матча на сборе в Катаре. Утром сине-бело-голубые проиграли московскому «Динамо» 1:3, а вечером уступили армянской команде «Ноа» 1:2. Но главной новостью, тоже печальной, стало известие о травме защитника Вячеслава Караваева. Он пропустит из-за разрыва ахиллова сухожилия порядка семи месяцев — и в этом сезоне команде уже не поможет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды «Зенит» Вячеслав Караваев

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Игрок команды «Зенит» Вячеслав Караваев

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Вячеслав Караваев не принял участие в матче с «Динамо». Известие о том, что она порвал «ахилл» и пропустит ориентировочно семь месяцев, было опубликовано после этой игры. В нем уточнялось: защитник травмировался «в ходе тренировочного сбора в Катаре».

Позиция правого защитника и раньше была проблемной для «Зенита», а теперь ситуация еще больше осложнилась. В начале сезона основным «латералем» на правой бровке был Караваев. Его дублером считался Сергей Волков, пришедший из «Краснодара». По ходу матчей выяснилось, что Волков не совсем справляется со своими обязанностями,— его стали использовать только в играх Кубка России. А затем новичок «Зенита» получил травму «крестов» и выбыл на долгий срок.

Еще одной «опцией» на правый фланг стал для тренеров «Зенита» бразилец Густаво Мантуан. Он очень хорошо подключался к атакам, но не всегда надежно действовал в обороне, так как по профессии своей не защитник. И все равно довольно часто Сергей Семак доверял Мантуану правый фланг. Иногда он использовал там серба Страхиню Эраковича. Тот не владеет таким дриблингом, как Мантуан, зато более надежен при обороне своих ворот. Сейчас позиция правого защитника почти опустела. Там могут сыграть Юрий Горшков, Дуглас Сантос, но только в крайнем случае, так как оба лучше владеют левой ногой. Руководству «Зенита» надо решить, купить кого-то на правый фланг или использовать там тех, кто может. Что называется, закрыть амбразуру.

В матче с «Динамо» на правой бровке — только в полузащите, а не в защите — дебютировал новичок клуба Луис Энрике. Это не помогло зенитовцам добиться положительного результата. Они уступили со счетом 1:3. Единственный гол у «Зенита» забил Александр Соболев, сделав счет 1:2. Он же, напомним, отличился в предыдущей товарищеской игре — со сборной Иордании, принеся петербуржцам победу 1:0. Против «Динамо» у «Зенита» играл основной состав. Остается сделать вывод, что многие игроки еще не в форме.

Вечером того же дня сине-бело-голубые провели еще один спарринг — против команды «Ноа», серебряного призера чемпионата Армении, участника Лиги конференций (третьего по рангу турнира УЕФА). Тут уже в составе «Зенита» на поле вышли в основном молодые игроки. Исключение составили форварды Матео Кассьера, Лусиано, защитник Дмитрий Чистяков, полузащитники Ильзат Ахметов и Ду Кейрос, вернувшийся из аренды в бразильском «Гремио». Первый тайм завершился в пользу соперника, который забил единственный гол с 11-метровой отметки. Нарушения в штрафной площади «Зенита», справедливости ради, не было — игрок «Ноа» сам «подставился» под защитника сине-бело-голубых. Но судья из Катара решил указать на точку. Во втором тайме игрок петербургской команды потерял мяч в центре поля, соперники перехватили, отправили к воротам «Зенита» своего форварда, и тот переиграл вратаря Дениса Адамова. Только под занавес матча Ерохину удалось сквитать один мяч. Александр остается палочкой-выручалочкой «Зенита» и на сборах. Но больше никому не удалось поразить ворота, хотя был хороший момент у Кассьерры — его удар головой отразил голкипер армянской команды.

«Зенит» завершил первый тренировочный сбор в Катаре и переберется в Абу-Даби, где продолжит подготовку ко второй части сезона. Там, в частности, его ждет турнир «Зимний кубок РПЛ», в котором примут участие ведущие клубы Российской премьер-лиги.

Кирилл Легков