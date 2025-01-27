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Девелопер DOGMA инвестирует 28 млрд рублей в строительство ЖК в Юкках

Федеральная девелоперская компания DOGMA инвестирует 28 млрд рублей в строительство жилого комплекса в деревне Юкки под Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Финансовым партнером проекта выступает Сбер. Жилой комплекс DOGMA ЮККИ станет первым проектом в Северо-Западном федеральном округе для девелопера.

По словам президента компании Дениса Морозова, Ленобласть является стратегически важным регионом для дальнейшего развития и роста организации. Он подчеркнул, что строительство объекта с социальной инфраструктурой будет вестись в несколько этапов.

В рамках первого этапа реализуют пять 12-этажных корпусов ЖК, четыре наземных мультиуровневых паркинга и детсад на 150 мест. Разрешение на строительство первого дома на 1068 квартир и двух наземных паркингов на 422 места было получено в 2024 году.

DOGMA является четвертым по величине застройщиком России по объему текущего строительства. За 13 лет работы компания построила 1,9 млн кв. м недвижимости.

На текущий момент компания реализует десять масштабных проектов в Московской и Ленинградской областях, Калуге, Омске и Краснодарском крае.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на территории бывшего Ржевского полигона площадью 536 га построят кампус Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.

Андрей Маркелов

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