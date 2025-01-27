Полиция задержала участников банды, поставивших на поток легализацию мигрантов

Сотрудники правопорядка прикрыли деятельность банды, которая поставила на поток легализацию трудовых мигрантов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В полицию для проверки на причастность к криминальной схеме доставляли 16 человек. Среди них оказалась глава банды, в отношении нее избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По предварительным данным, злоумышленники с 2023 года предоставляли иностранцам и их работодателям услуги по оформлению фиктивных документов. В них указывали недостоверные сведения о местах трудоустройства и временного проживания.

Задейстованные в криминальной схеме организации не исчисляли на уроженцев других государств налоги и социальные выплаты. Таким образом за минувший год фиктивные документы для постановки на учет получили около 900 приезжих.

За нелегальные услуги каждый из них заплатил от 35 до 40 тыс. рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с нападением группы мигрантов на петербуржцев.

Андрей Маркелов