«Ростех» снабдит кабины машинистов петербургского метро сверхпрочным стеклом

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) укомплектует поезда метрополитена Санкт-Петербурга сверхпрочным стеклом, сообщили в пресс-службе компании.

Стекла установят в кабины машинистов до 2026 года. Они способны выдержать удар предмета весом в килограмм на скорости до 180 км в час. Помимо Петербурга, таким остеклением оснастят поезда в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Каждый головной вагон «Балтийца» комплектуется шестью изделиями конструкционной оптики. При выпуске использована технология термоупрочненный триплекс, при которой два силикатных стекла склеенны полимерной пленкой.

«Производственные мощности способны полностью обеспечить потребности отечественных производителей поездов метро в высококачественных изделиях конструкционной оптики. Оборудование и имеющийся опыт позволяют ОНПП „Технология“ выпускать особо прочное крупногабаритное обогреваемое остекление, в том числе с учетом дизайнерских решений проектировщиков»,— подчеркнул гендиректор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Трансамашхолдинг» окрасит «Балтийца» в цвета линий петербургского метро.

Татьяна Титаева