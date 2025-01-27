Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень»

Президент России Владимир Путин посетил военно-исторический комплекс «Невский пятачок», где возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады, сообщает пресс-служба Кремля 27 января.

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Следом российский лидер планирует встретиться с губернатором Петербурга Александром Бегловым и ветеранами, которым он планирует вручить юбилейные медали.

Вместе с главой государства мемориал «Невский пятачок» посетил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Ранее руководитель региона принимал участие в акции у мемориала жертвам геноцида советского народа в Зайцево.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко возложила цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. Она отметила подвиг ленинградцев и подчеркнула, что мы в большом долгу у этих людей.

Андрей Маркелов