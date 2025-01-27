Бывший сотрудник Смольного стал вице-губернатором в Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил бывшего заместителя начальника аппарата губернатора Санкт-Петербурга Максима Филиппова вице-губернатором. Он займет пост заместителя главы региона по правовым вопросам, сообщили в пресс-службе администрации субъекта.

В ведении господина Филиппова будут департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности администрации Томской области, департамент ЗАГС Томской области, а также комитет по обеспечению деятельности мировых судей региона.

«Рассчитываю, что навыки Максима Владимировича помогут усилить юридическую работу администрации Томской области, в том числе – по предоставлению правовых услуг жителям, а также повысить эффективность межведомственного взаимодействия»,—заявил глава региона.

Господин Филлипов родился в Ленинграде в 1979 году. Экс-чиновник Смольного получил образование по специальности «юриспруденция» в Российском государственном социальном университете. В правительстве Петербурга он проработал с 2019 по 2021 годы.

Затем возглавил департамент корпоративного управления АО «Корпорация морского приборостроения». В последние два года Максим Филиппов занимал пост заместителя директора – начальника юридического управления Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Олег Эргашев ушел в отставку с поста вице-губернатора Петербурга.

Татьяна Титаева