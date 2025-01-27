Путин посетил концерт «Ленинградская победа» и вручил ветеранам медали

Президент России Владимир Путин в ходе концерта «Ленинградская победа», посвященного 81-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, вручил ветеранам юбилейные медали, сообщает пресс-служба Кремля 27 января. На лицевой стороне изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Для нас, ленинградцев, 27 января 1944 года особая дата. Её чтут в каждой семье, чьи родные прошли через страшные, немыслимые испытания блокады»,— подчеркнул господин Путин.

Он добавил, что в этот день хочет еще раз отдать дань уважения всем, кто геройски оборонял Ленинград, всем, кто отважно сражался на Невском пятачке, на Пулковских высотах, в водах Ладоги и Финского залива, у Ораниенбаума и Кронштадта.

По словам российского лидера, для нашей страны Ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Путин посетил военно-исторический комплекс «Невский пятачок», где возложил цветы к памятнику «Рубежный камень». Следом он направился на Пискаревское мемориальное кладбище.

Андрей Маркелов