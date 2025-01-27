«Зенит» проиграл армянскому клубу «Ноа» в тренировочном матче в Катаре

Петербургский ФК «Зенит» во втором за день тренировочном матче на сборах в Катаре потерпел еще одно поражение — его нанес сине-бело-голубым клуб «Ноа» из Армении. Игра состоялась 27 января на стадионе Aspire в Дохе.

В составе победителей отличились Гонсало Грегорио (30-я минута, с пенальти) и Матеус Родригес (70-я). Гол престижа у петербуржцев на счету Александра Ерохина (75-я минута).

Отметим, что этот матч «Зенит» провел далеко не в оптимальном составе. Большинство игроков, которых принято считать основными, в первой половине дня встречались с московским «Динамо» и также проиграли со счетом 1:3.

До того команда из Петербурга провела в Катаре две встречи со сборной Иордании. Одна из них закончилась вничью, другая — минимальной победой «Зенита». Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Крещение Иорданией».

Андрей Цедрик