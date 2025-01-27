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Путин приехал в Петербург на День полного освобождения Ленинграда от блокады

Президент России Владимир Путин прибыл в Петербург, где примет участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент проведет сегодня мемориальные мероприятия, посвященные этой знаменательное дате»,— рассказал Песков журналистам.

Следом российский лидер пообщается с ветеранами и вручит им юбилейные медали 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Также у господина Путина запланирована рабочая встреча с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский градоначальник поздравил жителей мегаполиса с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Андрей Маркелов

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