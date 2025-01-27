Фонд капремонта сокращает бюджет

Бюджет Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга (НО «ФКР МКД СПб») в 2025 году уменьшится на 14%. А за прошедший год снизился показатель собираемости взносов от населения. Руководство фонда говорит, что в 2024-м одной из наиболее значимых по масштабам работ стала замена лифтов в жилых домах: обновили почти 2,4 тыс. подъемных устройств, в этом году таких массовых замен уже не будет. Эксперты обращают внимание, что последнее связано не с тем, что лифтовое хозяйство в городе значительно обновилось, а с тем, что в нормативные документы внесены изменения, позволяющие продлить срок годности отслужившего оборудования еще на пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фонд капремонта отремонтировал 420 крыш, 200 фасадов, 1380 инженерных систем и более 2,3 тыс. лифтов, рассказал на прошлой неделе временно исполняющий обязанности генерального директора НО «ФКР МКД СПб» Леонид Вишневский на пресс-конференции по итогам 2024 года и планам на 2025-й. 40 фасадов и 30 крыш отреставрировали на Невском проспекте. План на прошлый год выполнен на 92%, заявил он. По словам господина Вишневского, бюджет 2024 года составил 37 млрд рублей, из которых 8 млрд было выделено городом на ремонт крыш и фасадов Невского проспекта. Объем финансирования на этот год равен 31,8 млрд рублей.

Приведение в порядок крыш и фасадов, по сути, относится к сезонным видам работ, уточнил врио руководителя фонда. Основной объем постоянных — замена лифтового оборудования. Ежегодно такие работы шли масштабным фронтом: заменялось примерно по 2,5 тыс. подъемников, но 2024-й стал, наверное, последним в этом ряду, отметил господин Вишневский. «Дальше уже не будет необходимости в замене такого объема лифтов»,— заверил он.

Собираемость взносов от населения в прошлом году была почти 100-процентной, поделился с журналистами врио гендиректора ФКР. По его словам, показатель составил 99,6%. Через суд удалось взыскать 988 млн рублей. Общая задолженность петербуржцев — 5 млрд рублей. Из них 3,6 млрд — долги прежних лет (2016–2018), которые фонд истребует через суд. Трудности возникают с взысканием задолженности от собственников нежилых помещений. Здесь объем долга составляет около 2 млрд рублей, признал господин Вишневский.

Отвечая на вопрос, есть ли у жильцов возможность принять участие в процессе капитального ремонта их домов, врио генерального директора сказал, что с очень многими жильцами МКД знаком напрямую. «Каждый дом живет по-своему,— пояснил Леонид Вишневский.— На любом объекте могут возникнуть специфические нюансы, поэтому взаимодействие с жильцами — постоянный рабочий процесс».

Генеральный директор СРО предприятий жилищного комплекса «Межрегионразвитие» Владислав Воронков сообщил «Ъ-СПб», что кажущееся снятие остроты вопроса с заменой лифтов в городе связано с тем, что страны — участники Таможенного союза перенесли на пять лет срок планового вывода из эксплуатации лифтового оборудования, введенного до 15 февраля 2013 года. Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года было установлено, что лифты, прослужившие более 25 лет, должны быть остановлены и заменены не позднее 15 февраля 2025-го. Однако Совет Евразийской экономической комиссии 29 ноября 2024-го продлил этот срок до 2030 года, напоминает господин Воронков и предупреждает, что, несмотря на отсрочку, замена критически важного лифтового и газового оборудования, влияющего на безопасность жителей МКД, должна оставаться объектом пристального внимания властей.

Говоря о ремонте фасадов, руководитель СРО предприятий жилищного комплекса указывает, что в Северной столице насчитывается 6–8 тыс. МКД, являющихся историческими зданиями. В рамках городской программы по возвращению Невскому проспекту его исторического облика планируется к 2028 году отреставрировать 85 фасадов. По мнению господина Воронкова, объем работ по фасадам исторических домов нужно увеличивать кратно. «К тому же город ремонтирует в основном фасады домов со стороны улиц, но можно увидеть, что состояние внутридворовых фасадов зачастую плачевное»,— заметил он. Кроме того, борьба властей с ларьками в центре Петербурга приведет к тому, что владельцы лавок откроют магазины во внутренних дворах исторических зданий, создавая там новые общественные пространства. «Горожане и туристы заходят и во внутренние дворы, поэтому их тоже нужно приводить в порядок»,— убежден Владислав Воронков.

Президент Фонда развития городского самоуправления «1870» Кирилл Страхов указывает, что собираемость платежей ФКР за прошлый год снизилась: в 2023 году показатель достигал 102,6%, а в 2022-м — 103,1%. «Но красивые цифры включают взыскание задолженностей прошлых лет. По моей оценке, собираемость текущих платежей колеблется около 70%»,— полагает эксперт, добавляя, что конкретные результаты можно будет оценить после публикации годового отчета фонда. «Системные проблемы остаются: отставание планов от реальных потребностей жилого фонда, дисбаланс работ между центром и окраинами, общая неэффективность "котлового" принципа финансирования и отсутствие действенного контроля со стороны жителей»,— перечислил господин Страхов. Он также считает, что расходы фонда на собственное содержание, превышающие 1 млрд рублей в год, — неоправданно высокая цена за посреднические услуги.

Александра Тен