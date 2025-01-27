Бестрастная сделка

Администрация Уфы готовится приватизировать 35,75 тыс. акций АО «Выставочный комплекс „Башкортостан“», что может составлять четверть уставного капитала компании. Мэрия уведомила о своих намерениях на прошлой неделе. Торги пройдут в форме аукциона на повышение, начальная цена пока не определена. Вырученные средства город использует для пополнения бюджета. Эксперты полагают, что актив обладает привлекательностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Уфы собирается продать долю в управляющей компании выставочного комплекса

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Мэрия Уфы собирается продать долю в управляющей компании выставочного комплекса

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Мэрия Уфы может приватизировать блокирующий пакет акций АО «Выставочный комплекс „Башкортостан“». Всего планируется реализовать 35,75 тыс. акций компании, что составляет около 51% пакета ценных бумаг, принадлежащих городу. Как следует из годового отчета ОАО «ВКБ», в 2020 году администрация владела 51% акций выставочного комплекса, ООО «УК „Геокапитал“» Д. У. ЗПИФ «Геокапитал — Перспективный», ООО УК «Геокапитал» Д.У. ЗПИФ «ГК-1» и ООО УК «Геокапитал» Д. У. ЗПИФ «ГК-2» принадлежало по 5,5%, ООО «Нефтепромсервис» — 32,2%. Таким образом, пакет выставляемых мэрией на продажу акций может превышать 25,5%.

В городской администрации прогнозируют, что актив будет интересен частным инвесторам (вместе с пакетом акций покупатель получит контроль над выставочными площадями комплекса). По данным «СПАРК-Интерфакс», в собственности ВК «Башкортостан» находятся четыре помещения на улице Менделеева общей площадью 340 кв. м, в аренде у компании — участок площадью 9 га.

В 2021 году мэрия лишилась активов в виде инвестиционных паев комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «ГК-1», которые «Башкортостан» потерял из-за долга перед партнером. В состав паев входила часть торгово-выставочного комплекса с вспомогательными зданиями и сооружениями, расположенными в Уфе на улице Менделеева, 158 (10 объектов полностью, еще в восьми объектах — по доле).

В июле 2024 года мэрия добилась возвращения имущества выставочного комплекса. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с доводами истца о том, что сделка была совершена для вывода активов по заниженной цене и без согласования с мэрией, которая была мажоритарным акционером. Арбитражный суд Уральского округа в ноябре прошлого года не нашел оснований для отмены решения.

Как сообщал «Ъ-Уфа», выставочный комплекс потерял активы из-за долга в размере 166 млн руб. перед ООО «Экспо-плаза» (компания выступила инвестором в строительство новых зданий). Должник и кредитор 1 марта 2021 года оформили соглашение о реструктуризации задолженности, однако фактически оно было заключено позднее, настаивала администрация в суде. Кроме того, 411,4 тыс. паев было передано в залог и впоследствии отчуждено в пользу «Экспо-плазы» по цене 40% от рыночной стоимости и уже после просрочки обеспечиваемого ими обязательства. Реальная стоимость активов составляла не менее 254 млн руб., установили суды.

Затем обладателем паев стал банк «Траст», выкупивший их уже за 421 млн руб. по соглашению об отступном.

Ответчики по иску мэрии «Траст» и «Экспо-плаза», а также участвовавшая в рассмотрении дела как третье лицо «УК „Геокапитал“» не теряют надежды оспорить ранее вынесенные решения арбитражных судов: ими поданы кассационные жалобы в Верховный суд России, дата рассмотрения пока не назначена.

Получить комментарий «Траста» вчера не удалось.

В мэрии Уфы «Ъ-Уфа» сообщили, что при рассмотрении жалобы будут придерживаться позиции, аналогичной изложенной в судах нижестоящих инстанций: «Спорные инвестиционные паи выбыли из владения АО «ВКБ» в результате незаконных согласованных действий органов управления АО «ВКБ» и ООО «Экспо-Плаза» по заниженной стоимости и в нарушение порядка согласования крупных сделок акционерного общества с мажоритарным акционером в лице администрации».

«Акции АО „ВКБ“ отчуждаются в целях получения денежных средств в бюджет городского округа. Начальная цена акций будет определена оценщиком. Дата проведения торгов будет безотлагательно объявлена после совершения администрацией всех необходимых предварительных процедур, предусмотренных законом»,— прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Выручка АО «ВК „Башкортостан“» за 2023 год составила 79 тыс. руб., убыток 1,5 млн руб. Паи в ЗПИФ «ГК-1» — единственный актив, который, несмотря на долги выставочного комплекса, не теряет свою ликвидность и вполне привлекателен для бизнесменов и девелоперов, считает партнер и руководитель практики «Банкротство и суды» юридической компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков.

«Однако то обстоятельство, что администрация Уфы продает не сами паи, а юридическое лицо, которое ими владеет, означает, что покупатель получит в дополнение к самому активу еще и обязательства АО „ВК «Башкортостан»“ перед кредиторами, что, естественно, снижает привлекательность этой сделки»,— полагает он.

Господин Новиков отмечает, что «Трасту» будет крайне сложно доказать реальность, рыночность и законность оспариваемой сделки. С ним согласен адвокат, советник «Рустам Курмаев и партнеры» Георгий Сухов.

«Верховный суд РФ, который выступает в качестве так называемой второй кассации, нацелен не столько на пересмотр решений по конкретным делам, сколько на изменение крупных тенденций в судебной практике в целом, либо на выявление совсем уж критических ошибок нижестоящих судов, которые иногда встречаются. В данном случае, наверное, нет оснований говорить о наличии таких критических ошибок, допущенных апелляционным судом и судом округа, а их правовые подходы вполне согласуются со сложившимся судебным единообразием по вопросу о признании недействительными крупных сделок хозяйственного общества»,— прокомментировал юрист.

Наталья Балыкова