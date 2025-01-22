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Из воронежского «Факела» по семейным обстоятельствам ушел полузащитник Табо Селе

К воронежскому «Факелу» присоединился защитник Альберт Габараев

Воронежский футбольный клуб «Факел» в очередной раз изменил свой состав. Расторгнут контракт с полузащитником Табо Селе. В то же время к команде присоединился защитник Альберт Габараев. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Табо Селе

Табо Селе

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Табо Селе

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Табо Селе принял такое решение «в связи с серьезными проблемами со здоровьем в семье». До конца сезона 28-летний футболист сможет выступать только за клубы из ЮАР. О заключении контракта с ним стало известно в августе 2023 года.

Альберту Габараеву 27 лет. Он родился в городе Ардон в Северной Осетии. Начал спортивную карьеру в местном футбольном клубе «Ардон» в 2017 году. Затем выступал за столичную «Родину», астраханский «Волгарь», армянские клубы «Ноа» и «Уэст Армения», а также белорусскую «Городею». Последние два года провел в казахстанском «Тоболе», в составе которого стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана. За это время он принял участие в 68 официальных матчах, в том числе в рамках Лиги Европы и Лиги Конференций. По данным портала Transfermarkt, на ноябрь 2024 года, трансферная стоимость спортсмена составляет €350 тыс.

На прошлой неделе «Факел» победил сербский «Спартак» в первом матче зимних сборов. Он прошел в Турции и завершился со счетом 2:1. Сегодня воронежские футболисты должны были встретиться с сербским же клубом «Железничар», но игру отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

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В зимний перерыв футболисты немного отдохнут, а в новому году отправятся на сборы, чтобы подготовиться к весенне-летнему отрезку РПЛ, который стартует в начале марта

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Воронежский «Факел» в последнем матче 2024 года проиграл московскому ЦСКА, оставшись на зимний перерыв в зоне вылете

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В том числе поддержать московский клуб приехало немало болельщиков ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Главный тренер ЦСКА Марко Николич (в центре) особенно хвалил атмосферу на воронежском стадионе

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

ЦСКА вышел вперед ужа на 13-й минуте, когда гости поймали хозяев на контратаке

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежские болельщики после этого только усилили поддержку «Факела»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игра была довольно контактной

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Голов в первом тайме так и не случилось

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В начале второго тайма вернейший момент отыграться был у полузащитника «Факела» Вячеслава Якимов (в центре в синем), однако он не попал в пустые ворота

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

ЦСКА после этого усилили натиск

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежцев несколько раз выручал вратарь Виталий Гудиев (в желтом)

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Голкиперу ЦСКА Владиславу Торопу тоже нашлась работа

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Вышедший на замену и сравнявший в прошлом воронежском матче нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани (в прыжке) в этот раз ударом головы помочь команде не смог

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Факел» не сдавался и продолжал атаковать

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Опасные моменты создавал и ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Других забитых мячей зрители так и не увидели

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что определяющим моментом был незабитый Вячеславом Якимовым гол

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В зимний перерыв футболисты немного отдохнут, а в новому году отправятся на сборы, чтобы подготовиться к весенне-летнему отрезку РПЛ, который стартует в начале марта

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Смотреть

Алина Морозова

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