Из воронежского «Факела» по семейным обстоятельствам ушел полузащитник Табо Селе

Воронежский футбольный клуб «Факел» в очередной раз изменил свой состав. Расторгнут контракт с полузащитником Табо Селе. В то же время к команде присоединился защитник Альберт Габараев. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Табо Селе

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Табо Селе

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Табо Селе принял такое решение «в связи с серьезными проблемами со здоровьем в семье». До конца сезона 28-летний футболист сможет выступать только за клубы из ЮАР. О заключении контракта с ним стало известно в августе 2023 года.

Альберту Габараеву 27 лет. Он родился в городе Ардон в Северной Осетии. Начал спортивную карьеру в местном футбольном клубе «Ардон» в 2017 году. Затем выступал за столичную «Родину», астраханский «Волгарь», армянские клубы «Ноа» и «Уэст Армения», а также белорусскую «Городею». Последние два года провел в казахстанском «Тоболе», в составе которого стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана. За это время он принял участие в 68 официальных матчах, в том числе в рамках Лиги Европы и Лиги Конференций. По данным портала Transfermarkt, на ноябрь 2024 года, трансферная стоимость спортсмена составляет €350 тыс.

На прошлой неделе «Факел» победил сербский «Спартак» в первом матче зимних сборов. Он прошел в Турции и завершился со счетом 2:1. Сегодня воронежские футболисты должны были встретиться с сербским же клубом «Железничар», но игру отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

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Алина Морозова