Вратарь воронежского «Факела» Вячеслав Доровских временно переходит в «Калугу»
Один из вратарей воронежского футбольного клуба «Факел» Вячеслав Доровских в рамках аренды переходит в «Калугу», выступающую в группе «Серебро» Второй лиги «А». Он будет играть за эту команду до конца сезона, сообщили в пресс-службе «Факела».
Вячеслав Доровских (в центре)
Фото: пресс-служба ФК «Факел»
Уточняется, что соглашение между клубами не предполагает право выкупа спортсмена.
Вячеслав Доровских — воспитанник воронежского футбола. Ему 21 год. Является третьим вратарем в основном составе «Факела», в который вошел в марте 2022 года. Ни разу не участвовал в официальных матчах. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет € 50 тыс.
Накануне стало известно, что воронежский клуб покидает полузащитник из ЮАР Табо Селе и что подписан контракт с российским защитником Альбертом Габараевым.